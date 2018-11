Végre Magyarországra jönnek a Huawei laptopjai

A Huawei bejelentette, hogy végre Magyarországon is kapható lesz két laptopja, a külföldön elképesztő sikereket arató csúcskategóriás MateBook X Pro, valamint a megfizethetőbb árú MateBook D is. Az értékesítés decemberben kezdődik, most pedig jöjjenek a részletek!

Amikor az év első felében megjelent a Huawei új csúcskategóriás laptopja, a vékony, de kifejezetten erős MateBook X Pro, több külföldi szaklap, még az Apple termékei iránt jellemzően elfogult The Verge is azt írta róla, hogy jelenleg ez a világ legjobb hordozható számítógépe. Nem csoda hát, hogy többek között az Origo techrovatának szerkesztősége is bőszen kérdezgette a Huawei képviselőit az elmúlt hónapokban arról, hogy mikor lesz ez nálunk is megvásárolható.

Eddig csak sokat sejtető félmosolyokat kaptunk válaszként, azonban most megjött a hivatalos bejelentés: a Huawei december során két laptopot is elkezd árulni Magyarországon, nevezetesen a középkategóriába szánt MateBook D 15,6"-ot, valamint a fentebb már említett, abszolút csúcsot képviselő MateBook X Prót .

A nagyobb az olcsóbb

A két laptop alapvetően különbözik egymástól, és teljesen más felhasználói réteget próbál megcélozni. A MateBook D 15,6" egy hagyományosabb felépítésű, a nevének megfelelően elég nagy, 15,6 hüvelykes kijelzővel szerelt készülék. A panel 1920x1080-as, tehát FullHD felbontású, de összességében a masina méreteit még így is sikerült leszorítani, hiszen viszonylag kicsik a kávái (83%-os kijelző-test aránnyal rendelkezik), és a súlya sem vészes a maga 1,9 kilogrammjával.

Ezzel szemben a MateBook X Pro a maga nagyon elegáns, vékony kinézetével és a keret 91%-át kitöltő FullView érintőképernyős kijelzővel egy sokkal feltűnőbb jelenség. A képernyő itt már nem 16:9-es, hanem 3:2-es képarányú, és 3000x2000-es felbontással rendelkezik, így kifejezetten kényelmes rajta a böngészés, vagy éppen a videóvágás, valamint kiváló a színhűsége és a fényereje.

Mindkét masina jól bírja akksival is: a Huawei ígéretei szerint a MateBook D egy feltöltéssel 10, a vékonyabb és mindössze 1,33 kilogramm súlyú MateBook X Pro pedig 12 órát bír ki, így tulajdonképpen mindkettő alkalmas az egész napos munkára. És ha már egész nap előttük ülünk, valószínűleg örülni fogunk neki, hogy mindkét gépet felszerelték az Eye Care móddal, aminek köszönhetően elméletileg kevésbé fárasztják a szemet.

A hardverre nem lesz panasz

A Huawei a MateBook D specifikációjával kapcsolatban egyelőre nem adott részletes tájékoztatást, pusztán annyi derült ki, hogy egy Intel Core i5-ös processzorral szerelik. Ennél többet tudunk a MateBook X Próról, ami nálunk a nyolcadik generációs Intel Core i7-es processzorral lesz elérhető (ez már 4 magon és 8 szálon futtatja a programokat), és 16 GB memóriával szerelik.

A háttértár méretéről nem esett szó, de külföldi modellek alapján elég nagy biztonsággal tudjuk állítani, hogy egy 512 GB-os NVMe SSD-t kap majd. Ezenkívül nem vagyunk kénytelenek kizárólag a processzorba integrált grafikus vezérlőre támaszkodni, a MateBook X Pro ugyanis kap egy különálló Nvidia Geforce MX150-es grafikus egységet, amivel már viszonylag biztonságosan lehet belevágni a játékokba is (legalábbis az olyan népszerű anyagokkal, mint a Dota 2 vagy a League of Legends biztosan megbirkózik).

A MateBook X Próval kapcsolatban még két dolgot érdemes itt kiemelni: az egyik, hogy a bekapcsológombja egyben ujjlenyomat-olvasó is, a másik pedig, hogy a kamerája nem a szokásos helyen, a képernyő tetején található, hanem a billentyűzetben, ahova visszasüllyed, ha éppen nem használjuk, így nem kell attól tartani, hogy valaki állandóan figyel minket, és nem kell elővenni a jó öreg szigszalagot sem a lencse leragasztására.

Mikortól, mennyiért?

Természetesen mindkét készülék teljesen magyar billentyűzettel érkezik majd hazánkba, és mindkettő Dolby Atmos-támogatású hangszórókat kapott - azonban míg a MateBook D-ben kettő, addig a MateBook X Próban négy hangszóró található, amivel már képes térhatású hangzást kelteni.

Mindkét masina teljesen alumíniumból készült, és szürke színben lesz elérhető, áprilisig kizárólag a MediaMarkt üzleteiben. A MateBook D-ért 299 990 forintot, míg a MateBook X Próért 629 990 forintot kell majd letennünk az asztalra.

