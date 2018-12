Ajándékötletek nőknek, nem feltétlenül karácsonyra

Kickstarter híradónk vezérfonala ezúttal a letisztultság. Ne tagadjuk, ezekre a kütyükre, illetve az általuk készített tárgyakra jó ránézni a karácsonyi giccstenger közepette.

De ne áltassuk magunkat, ezek már nem érnek ide karácsonyig, így az idei ajándékozásslamasztikából már nem fognak kihúzni senkit.

Okoslégtisztítóval az okoslevegőért

A Wynd Technologies az otthoni környezetünk tökéletesítését tűzte ki céljául, és ehhez rögtön két eszközt is a Kickstarter közönsége elé tártak. A Wynd Halo egy dekoratív külsejű kis detektor, ami a levegő minőségéről szolgáltat bőséges információval. Képes mindenféle szagok, vegyi anyagok, füst, állatszőr, pollen, szmog érzékelésére, emellett természetesen mutatja a levegő hőmérsékletét és páratartalmát, szén-dioxid-szintjét, valamint reagál a fényre és a hangra is.

Ezekből az adatokból egy általános mérőszámot is generál, ami első pillantásra is egyértelművé teszi, mennyire egészséges levegőt szívunk éppen, valamint tanácsokkal is ellát – szól például, ha célszerűbb lenne becsukni az ablakot.

Nagytestvére, a Wynd Home Purifier pedig a Halo által detektált problémák megoldásában segít – de külön-külön is rendelhetők és használhatók. A Home Purifier képes megszűrni a levegőt a szagoktól, vegyi anyagoktól, penésztől, pollentől és egyéb szennyező anyagoktól. A fejlesztők a hatékonyság mellett a dizájnra is nagy hangsúlyt fektettek és az eszközök külsejét az IDEO dizájncég világhírű dizájnerével, Mike Nuttallel terveztették meg.

A Kickstarteres támogatásért cserébe a Wynd 2019 májusára ígér terméket, a Halo early bird áron 89 $-ért, a légtisztító 229 $-ért, a kettő együtt 279 $-ért lehet a miénk.

A digitális kézműves

A Cerambot egy agyag/kerámia 3D printer. Eddig is léteztek már hasonlók a piacon, a Cerambot viszont egyrészt lényegesen olcsóbb az eddigi megoldásoknál, másrészt gyorsabban is dolgozik, röpke 18-20 perc alatt elkészül egy átlagos méretű dizájntárggyal, amelyet utána kedvünkre tovább díszíthetünk.

A fejlesztők arra is felhívják a figyelmet, hogy a nyomtatáshoz használt kaolin környezetbarát, biztonságos és időtálló anyag.

199 $-ért áprilisra a miénk lehet a nyomtató és az alapanyagokat tartalmazó szett is!

A hippiskedés és a technika találkozása

A Glo egyszerre zenelejátszó és hangszer: a faborítású kis bálnaformájú eszköz

a környezetünk hangjaiból állít elő kellemes, nyugtató, ambient jellegű muzsikát.

A nyugtató zene mellett az is előnyösen hathat a használója lelkivilágára, hogy az eszköznek nincs kijelzője, csupán három gomb fért fel a juharból és gesztenyefából készült burkolatra – szinte mondani sem kell, hogy az alapanyagokat környezetbarát módon termelték ki.

A kütyü nemcsak passzívan zenét kreál abból, amit épp hall, hanem mi magunk is alakíthatjuk a folyamatot a kis bálna mozgatásával, különböző felületekhez való érintéssel, dörzsöléssel, kopogással, vagy akár a saját hangunkkal. 139 $-os támogatásért májusban már együtt kirándulhatunk vele!

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!