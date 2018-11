Hanggá alakították az északi fényt

A Huawei a mesterséges intelligencia (MI) segítségével szimfonikus zeneművé formálta a világ egyik legszebb természeti jelenségét, az északi fényt. A vállalat mérnökei és világhírű zeneszerzők a Huawei legújabb csúcskészüléke, a Mate 20 Pro segítségével alkották meg a különleges vizuális effektekkel kísért zenei művet, melyet a bécsi Musikvereinban mutattak be közel 300 fős nemzetközi közönség előtt.

A projekten dolgozó csapat tagjai a Huawei Mate 20 Pro okostelefon egyedi MI-képességeit hívták segítségül a fény fő jellemzőinek felismerésére, valamint azok zenei elemekké alakítására. A transzformált dallamokból született meg a Sound of Light szimfóniája, melyet egy neves zeneszerző komponált zeneművé. Ezt november 28-án a bécsi Musikverein Brahms-termében James Shearman vezényletével a Synchron Stage Orchestra mutatta be, de az interneten is lehetett követni az előadást.

Az északi fényt Kjetil Skogli sarkifény-vadász örökítette meg a norvégiai Tromsø vidékén, majd anyagát az elismert zeneszerző, Mark Sayfritz hangstúdiójába küldte. A szimfónia egy erre az alkalomra fejlesztett mesterséges intelligencia rendszer segítségével született meg, és végül James Shearman világhírű brit karmesternek, illetve a Synchron Stage Orchestra szimfonikus zenekarnak köszönhetően kelt életre.

Az előállított zenei elemek feldolgozásához eddig csúcstechnológiás számítógépek használatára volt szükség, azonban az egyedi MI-rendszernek köszönhetően már a Mate 20 Pro is képes támogatni egy ilyen projektet. A megvalósítás első állomása egy egyedülálló MI-környezet létrehozása volt, amely felismeri és elemzi a fény különböző stílusjegyeit. Ezután arra is megtanították, hogy az északi fény videójához társítsa az egyes zenei elemeket.

Ezzel a módszerrel elemezhetővé válnak a színek, a méretek, a formák, valamint a sebesség is. A látottak alapján a rendszer különböző variációkat állít elő a dallamokból, így például, ha az MI egy különösen drámai fényjelenséget észlel, úgy tudja alakítani a hangokat, hogy azok a darabban visszaadják a jelenség intenzitását.