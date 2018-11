Itt a kicselezhetetlen lopásvédelmi rendszer az autójához

Az Antenna Hungária és a Pajzs Kft. ma bejelentette, hogy egy teljesen új, a dolgok internetére (IoT) épülő technológia megoldás készült, amivel folyamatosan nyomon követhető az autónk állapota, és semmilyen módon nem lehet blokkolni, vagy kicselezni.

Az utóbbi években nagyon erősen lecsökkent az eltulajdonított gépjárművek száma. Míg 2012-ben még hétezer autót loptak el, addig idén várhatóan ez a szám ezer alatt marad (az első félévben például négyszáznál kevesebb gépkocsira adott ki körözést a rendőrség). A szakértők szerint ez több ok miatt lehetséges:

A megélhetési bűnözők elkezdtek mással foglalkozni.

Jóval eredményesebbek a nyomozóhatóságok.

És az autótulajdonosok is tudatosabban védik a kocsijaikat.

Persze, ezzel együtt az autók többsége még mindig ellopható, még egyébként akkor is, ha valamilyen modern védelmi rendszerrel vannak felszerelve. A modern alatt jelen esetben azt kell érteni, hogy valamilyen GPS-es, vagy mobiladat-forgalmat használó nyomkövető technológiával vértezzük fel őket, a probléma ugyanis az, hogy az ezekről távozó jeleket a tolvajok különböző eszközökkel blokkolni tudják, és máris eltűntek a térképről.

Szóval a probléma adja magát: egy olyan rendszert kell építeni, ami egyrészt folyamatosan tudja figyelni az autónk aktuális állapotát (tehát például, hogy rajta van-e a gyújtás, mekkora az akku feszültsége, és hasonlók), valamint folyamatosan nyomon tudja követni annak mozgását, lehetőség szerint úgy, hogy a jeleket ne lehessen külső eszközökkel blokkolni, leárnyékolni.

Most az Antenna Hungária és a járművédelemmel foglalkozó Pajzs Kft. úgy gondolja, hogy sikerült megoldást találni a problémára, mégpedig a dolgok internete (IoT) segítségével. Az újfajta védelem alapvetően az Antenna Hungária által kiépített LoRaWAN-hálózatra épül. Ez a bizonyos LoRaWAN kifejezetten hosszú hatótávú vezetéknélküli kapcsolatot tesz lehetővé, amire egy rendkívül kevés energiát fogyasztó kis kommunikátor egység tud csatlakozni az autóból. Sőt, valójában maga az egység annyira kevés áramot igényel, hogy akár olyan holmikba is bátran beépíthető, mint mondjuk egy elektromos kerékpár. Vagy egy ló. Ez utóbbi nem vicc, Tímár László, a Pajzs ügyvezetője a sajtótájékoztatón elmondta, hogy már lovak nyomon követésére is használják a rendszert, ami kifejezetten jól tud jönni, ha a drága állatok elkóborolnak.

A LoRaWAN-rendszernek van még egy nagy előnye: elképesztően nagy a zavartűrése, így még akkor is továbbítja a jelet a vevőegységek felé, ha a zaj százszor nagyobb, mint a jel. Továbbá érdemes azt is kiemelni, hogy a mobilhálózatot használó megoldásokkal szemben itt nincs szükség SIM-kártyára sem, amit így nem kell rendszeresen feltölteni, vagy bizonyos időközönként cserélgetni.

Tehát, az autóba épített egység figyeli a járgányt, annak számos paraméterével együtt, és ha mozgásba lendül, akkor akár 20-30 másodpercenként le is tudja adni a helyadatokat, időbélyeggel együtt, így pontosan látszik, hogy merre ment az adott gépkocsi és mikor. Ezeket az adatokat az Antenna Hungária által készített LoRaWAN hálózat veszi, majd innen (továbbra is titkosítva) mennek a Pajzs által üzemeltetett felügyeleti szerverekre, ahol a szoftver feldolgozza azokat.

Ezt követően már a Pajzs által fejlesztett internetes felületen, vagy mobilos alkalmazáson nyomonkövethető az autó, és mind a tulajdonos, mind pedig a Pajzs operátorai ezeken keresztül avatkozhatnak be, például tilthatják le távolról a kocsit. A cég szerint ez így összességében azt eredményezi, hogy az új rendszer ellophatatlanná teszi az autókat, hiszen sehogy nem lehet kijátszani.A szolgáltatás havidíjas formában válik majd elérhetővé az érdeklődők számára, az ígéretek szerint körülbelül annyi pénzért, amennyiért egy zenehallgatós okostelefonos alkalmazásra fizetnénk elő.

Milyen autókat lopnak? A felmérések szerint a tolvajok már nem nagyon törődnek a drága luxusautókkal, azokat ugyanis egy csomó, nehezen kijátszható és feltörhető rendszer védi, így nagyobb a lebukás esélye. Helyette inkább a középkategóriás, nem túl régi és jó állapotban lévő kocsikra mennek rá, melyeket a lopás után pár órával szétszednek a több Budapest környéki telephelyeik egyikén.

