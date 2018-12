A legrosszabbkor segítene kriptopénzt bányászni az ASUS

Az ASUS segít kihasználni a tétlen GPU erejét, azonban a kezdeményezéssel eléggé elkésett.

Minden jel arra utal, hogy az ASUS lemaradt egy fontos dologról, konkrétan arról, hogy a kriptovalutás lufi gyakorlatilag kipukkant. A 2017-es csúcs óta nagyjából 80 százalékot zuhant a piac, idén novemberben pedig már 4000 dollár alá is beesett a bitcoin értéke.

A bányászok menekülnek, a használt videokártyák lassan elárasztják a piacot, de az új grafikus vezérlők ára is csökken. Az emberek szerint most tényleg kipukkant a lufi. A Gigabyte emiatt komoly következményekkel és veszteségekkel nézhet szembe.

Az ASUS időzítése tehát eléggé rossz, mégis most gondolta úgy, hogy ideje segíteni a bányászatot. A gyártó összeállt a blockchain technológiát kínáló Quantumclouddal, és lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a tétlen GPU erejével kriptopénzt bányásszanak.

Azt nem tudni, hogy a Quantumcloud szoftvere pontosan mit bányász, és az ASUS azt is leszögezte, hogy a tétlen GPU erejétől senki nem gazdagodik majd meg gyorsan. Ami azt illeti, nem garatált, hogy bármennyi pénzt is hoz a felhasználónak a szoftver, a használat többletköltségeit azonban a kártyatulajdonos fedezi. Egy éve valószínűleg sokan ugrottak volna erre az újításra, de most már nem olyan menő dolog kriptopénzt bányászni.