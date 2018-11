A Samsung összerakta a jövő mosógépét, mi pedig kipróbáltuk

A Samsungról sokaknak elsőként a telefonok, vagy tévék jutnak eszébe, pedig a dél-koreai konszern régóta jelen van a nagy háztartási gépek piacán is termékeivel. Tehát árulnak például hűtőket, porszívókat, légkondikat, mosó- és szárítógépeket, sőt kombinált mosó-szárító masinákat is. Ez utóbbi család egyik legfiatalabb tagja a WD90 (egészen pontosan: WD90N644OOW/LE), amely a különböző extra funkciók miatt iszonyú érdekesnek tűnt.

Például mesterséges intelligencia technológiát pakoltak bele, van egy extra ajtaja, és akár mobillal is vezérelhető elméletben. Kipróbáltuk, hogy a valóságban nézzük meg, ezek a szolgáltatások tényleg léteznek-e, mennyire hasznosak a mindennapok során, és persze arra is kíváncsiak voltunk, hogy hogyan mos és szárít a szerkezet.

Dizájn

A Samsung WD90 az úgynevezett szabadon álló elöltöltős gépek nagy családjába tartozik, azaz nem beépíthető, és nem felülről kell belepakolni a ruhát, textíliát. A kezelőszervek, tehát egy nagy tárcsa, és az érintésérzékeny LCD panel a frontfelület felső részén foglalnak helyet. Alattuk a nagyméretű, kis nyílással ellátott ajtó kapott helyet, amit a lehető legmagasabbra pozicionálták, hogy minél kevésbé kelljen hajladozni.

Nyilván sok terük nem volt a dizájnereknek, a de amit lehetett, kihoztak a masina külsejéből. A sötétített felületek modern külsőt kölcsönöznek az átlagos, hatvan centiméter mélységű terméknek, amelyen azért látszik, hogy nem egy hétköznapi, olcsó darab.

Mosási és szárítási teljesítmény

A 9 kilogramm mosási kapacitású WD90 megkapta a Samsung Q-Drum technológiáját.

Ennek lényege, hogy a dob, "fő dobból" és egy "hátsó tányérból" áll, melyek egymástól függetlenül forognak a készülékben.

Ez pedig a ruhák dinamikus és kíméletes mosását eredményezi. A szintén saját fejlesztésű EcoBubble nevű megoldás pedig levegő, víz és mosószer összekeverésével buborékokat képez, melyek gyorsabban hatolnak be a ruhákba, így téve alacsony hőfokon is hatékonyabbá a mosást. Mindeközben védelmet nyújt a textíliáknak, és energiatakarékos működést garantál. Ezek a buborékok egyébként azért is hasznosak, mert képesek mélyen behatolni a szövetbe, ahol fellazítják, illetve eltávolítják a szálak közötti szennyeződéseket.

A tapasztalataink szerint, a megfelelő program kiválasztása esetén (van belőlük rengeteg), a mosási teljesítményre nem lehet panasz. Még a legdurvábban összedisznózott, legfoltosabb, legsarasabb ruhadarabokat és textíliákat is sikerült a segítségével tisztára varázsolni. A centrifuga fordulatszáma 1400 rpm, amely a mai mezőnyben kifejezetten soknak számít, és azt eredményezi, hogy a készülék nagy hatékonysággal távolítja el a nedvességet a betett cuccokból. Nálunk a WD90 nem ugrált, nem mozgott, a zajszint mosáskor 49 decibel, centrifugáláskor viszont 73 decibel, ami még mindig egy kicsit sok, hiszen lehet hallani,ahogy dolgozik.

A szárítási teljesítménybe sem tudtunk belekötni, hiszen nem maradtak nyirkosak, nedvesek a göncök. Itt kell megemlíteni a fertőtlenítő gőztisztítás funkciót, ami egy remek és kifejezetten hasznos szolgáltatás! A Hygiene Steam ciklus során a dob aljából gőz szabadul fel, ami a ruhadarabokból eltávolítja a szennyeződést, valamint 99,9%-ban a baktériumokat és az allergéneket.

Nagyon fontos azonban, hogy keressük meg ruháinkban a beléjük varrt információs címkéket és az azokon található poktogrammok segítségével állítsuk be a szárítást, ellenkező esetbe a ruhák károsodhatnak, vagy összemehetnek!

Kezelés

A gépen található kezelőpanel, tehát a nagyméretű, stabil tárcsa, és az érintésérzékeny LCD kijelző használata nagyon kényelmes, felhasználóbarát. A jelölések is világosak, egyértelműek. Sőt, és itt jön a nagy furmány, a termék WiFi-n keresztül képes okostelefonhoz, vagy tablethez csatlakozni, és arról is vezérelhető egy ingyenesen letölthető internetes alkalmazás révén. Tehát akár egy mobilon is beállítható a kívánt program, az időzítés, és akár távolról is elindítható a mosási, szárítási folyamat. És ez még nem minden! A WD90-t ellátták egy különleges mesterséges intelligencia technológiával, amely folyamatosan monitorozza a ciklusokat. A kapott adatokat elküldi egy központi agynak neten keresztül, amely kiértékeli, feldolgozza és elemzi az információkat, amelyek a világ minden tájáról érkeznek hozzá.

Ez pedig az appon keresztül tanácsokat ad a felhasználónak, hogy az milyen programot válasszon, miután megadta a gépbe kerülő ruha fajtáját, színét. Magyarul a mesterséges intelligencia helyettünk gondolkozik, és hozza meg a megfelelő döntést. Ezt követően a ciklus pedig egyetlen érintéssel elindítható. Ez remek ötlet, és a megvalósítás is jól sikerült. Nem bánnánk, ha a jövőben minden mosógépbe bekerülnie ez a szolgáltatás, mert tényleg nagyon kényelmes.

Említettük korábban, hogy az ajtón található egy kisebb, másodlagos ajtó is. Ezt AddWash-nak hívják a segítségével gyorsan és egyszerűen pótolhatóak a mosásból kimaradt ruhák még a program elindítása után is! Ráadásul ez még akkor is jól használható,hogy ha valaki csak öblíteni, esetleg szárítani szeretne valamit, hiszen ennek hála utólag is be lehet tenni a többi közé.

Tartós

Az ilyen típusú eszközöknél mindig nagy jelentőséggel bír a tartósság kérdése. A Samsung egy digitális inverteres motorral látta el ezt a terméket, amelynek köszönhetően a garancia 10 év! A szintén saját fejlesztésű Ceramic Heater+ fűtőszálat pedig egy speciális borítással látták el, amin a hagyományos megoldásokhoz képest kevésbé tapad meg a vízkő. Ez pedig kevesebb karbantartást igényel, és hosszabb ideig megőrzi a teljesítményét.

Vélemény

A Samsung WD90 mosó- és szárítógép nem egy hagyományos masina, és ez már a külsején is látszik, így akár egy puccos fürdőszobába, esetleg konyhába is gond nélkül be lehet tenni. A teljesítményével kifejezetten elégedettek voltunk, hiszen egyszer sem vettük ki koszosan, piszkosan a ruhát a mosás, vagy nyirkosan a szárítás után a termékből. A kezelése a mesterséges intelligencia technológiának és a mobilos támogatásnak köszönhetően pedig tényleg gyerekjáték. És ha valaki maradna, a hagyományos módszernél, valószínűleg annak sem akadnak majd komoly problémái.

