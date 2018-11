Betiltatják a kávéházi pornónézést az aggódó szülők

A Starbucks már két és fél éve megígérte a tartalomszűrő bevezetését.

Az Egyesült Államok egyik különleges kulturális ismertetőjegye, hogy minden elképzelhető probléma köré szerveződik minimum egy tiltakozócsoport, ezek az agyzsibbasztó gondoktól a súlyos ügyekig az egész spektrumot lefedik. A főként aggódó szülőkből álló Enough is Enough a komolyak közé tartozik, az internetet kívánja biztonságosabbá tenni a gyerekek és a családok számára.

A csoport most nekirontott egy közel 27 ezer aláírást összegyűjtött online petícióval a Starbucks kávéházláncnak, az ugyanis a mai napig nem látta el tartalomszűrő szoftverrel az üzleteiben lévő WiFi hozzáférési pontokat, így többek közt a felnőtt oldalak is gond nélkül elérhetőek a nyilvános hálózatain keresztül. A csoport ugyanilyen nyomásgyakorlással már két nagy győzelmet is aratott, ők kényszerítették rá a McDonald's-ot és a Chick Fil-A-t a nyilvános WiFi-jeik cenzúrázására.

Úgy tűnik, hogy a Starbucks-ot jobban érdekli a környezet papír szívószálakkal való védelme, mint a gyerekek és a vendégeik nyilvános WiFi-n való megóvása

– olvasható a petícióban.

Ugyan a környezetvédelmi előrelépésbe szükségtelen volt belekötnie a csoportnak, de ettől függetlenül jogosnak tűnik a felháborodás. Különösen annak fényében, hogy a Starbucks két és fél évvel ezelőtt már nyilvánosan ígéretet tett arra, hogy letiltja a pornóoldalak elérését a WiFi-jein.

A rengeteg aláírónak és a jelentős médiavisszhangnak köszönhetően a Starbucks lépéskényszerbe került, és megígérte, hogy 2019-ben az összes egyesült államokbeli üzletében bevezeti a pornószűrést.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!