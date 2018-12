Megmutatjuk, hogy teljesít a Nokia 7.1 - Videoteszt

A szebb napokat is megélt márka a 2018 októberében bemutatott Nokia 7.1-gyel izgatta fel a piac fantáziáját. Nem hiába. Prémium megjelenés, letisztult oprendszer, korrekt üzemidő. Egyetlen szépséghibával. De, hogy mi ez, azt az eszközt kérésünkre tesztelő Horváth Dávid, YouTube-videós vlogger mondja el az alábbi videóban.

Ha korábbi videó is érdekli, nézze meg a Samsung Galaxy Watchról szólót, amely kialakításában és igényességében is felveszi a versenyt a legkomolyabb óragyártók darabjaival. Árában pedig jóval alattuk marad, sőt, a nagy konkurens, az Apple Watch is másfélszeres árról indul.

