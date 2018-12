Újabb játékfejlesztő került a csőd szélére

Kisebb csoda kell ahhoz, hogy talpra álljon a svéd Starbreeze.

A Telltale Games történelemmé válása után újabb váratlan és kellemetlen drámának lehet szemtanúja a gamer közösség: csődvédelmet kért a stockholmi bíróságon a svéd Starbreeze, miután óriási anyagi bukásnak bizonyult a november elején kiadott Overkill's The Walking Dead című játéka. Úgy tűnik, hogy a The Walking Dead licencre épülő játékokat fejlesztő cégek könnyen elhullanak manapság.

A bíróságra beadott papírok alapján a Starbreeze heteken belül kifut a pénzből, januártól kezdve nem lesz elég fedezete a kiadásainak a fedezésére. Leépítéseket egyelőre nem jelentett be a vállalat, azonban az alkalmazottak kifizetésén túl határozatlan ideig semmilyen tartozását sem fogja kiegyenlíteni. A vállalat ügyvezető igazgatóját menesztette a Starbreeze igazgatótanácsa, a jelenlegi terv pedig az, hogy megpróbálnak befektetőket felhajtani a visszafordíthatatlan csődállapot elérése előtt.

A csődvédelem a Starbreeze összes üzletágát érinti, azaz nem csak a játékfejlesztő, de többek közt a mások által fejlesztett játékok kiadásával foglalkozó részlege is bajban van.

A játékosok többsége valószínűleg a Payday játéksorozatról ismeri a Starbreeze-t, de például a The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, a Syndicate (2012) és a Brothers: A Tale of Two Sons is a nevéhez fűződik.

A Starbreeze egyike azon fejlesztőknek, amelyek már nagyon régóta készítenek játékokat, több remek alkotást is letettek az asztalra,

de az anyagi siker mindig messze elkerülte őket.

