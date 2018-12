Kidobhatja az Edge böngészőt a Microsoft

Az utódjában a Google Chrome motorja dolgozhat.

Elsőre hajmeresztőnek tűnő információval állt elő a Windows Central. A publikáció értesülései szerint a jelenlegi formájában befejeződött a Microsoft Edge fejlesztése, miután a Windows 10-ben bemutatkozott böngésző az elmúlt három évben a stabilitási problémái és a funkcionális korlátozottsága miatt képtelen volt elfogadható méretű felhasználói táborra szerint tenni. Az utóbbi alatt elsősorban arra kell gondolni, hogy a mai napig alig néhány kiegészítővel bővíthető a tudása.

Ha minden igaz, akkor most megelégelte a helyzetet a Microsoft, muszáj csökkentenie a fejlesztésére fordított erőforrásokat. Éppen ezért is a cég illetékesei úgy dönthettek, hogy kidobják az Edge saját megjelenítőmotorját, helyette pedig átállnak a Google Chrome-ban is használ Chromium használatára.

Ennek több előnye is volna: az Edge stabilabb lenne, kompatibilissé válna az összes webhellyel, továbbá használhatóak lennének benne a Chrome bővítményei.

Az új böngésző kódneve állítólag Anaheim. Jelenleg nem tiszta, hogy a motorváltással párhuzamosan átnevezi-e a böngészőt a Microsoft, továbbá tervez-e új kezelőfelületet készíteni hozzá. A Windows Central írója szerint az új szoftvert már a következő hetekben bemutathatja a Microsoft.

