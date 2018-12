Drónokkal bővül az NYPD állománya

Nem robotzsaruként próbálják majd bevetni az eszközöket.

A hobbisták szívének meghódítása után most már a vállalati és közigazgatási szektorban sem kifejezetten szokatlan a kvadrokopterek használata, az állami szervek közül elsőként a katonaságok és a tűzoltóságok látták meg az eszközökben rejlő potenciált. Az elvártnak megfelelően tovább gyűrűzik a trend, most épp a New York-i rendőr-főkapitányság jelentette be a négymotoros eszközök rendszeresítését.

Az NYPD egyelőre meglepően kicsiben kezdi a drónok használatát, összesen 14 darabot vásárolt. A DJI Mavic Pro modelleket felderítésre használja majd, a DJI M210 RTK darabokat kutatási és mentési munkákra kívánja bevetni, míg DJI Inspire 1 típusúakat kiképzésre és tesztelésre rendszeresíti.

A rendőr-főkapitányság leszögezte, hogy a kvadrokoptereket nem kívánja a fentebb említettekől eltérő tevékenységekre bevetni, azaz nem fogja például általános járőrözési és rendfenntartási célokra használni.

Sőt: fegyvereket sem szerel majd rájuk, egyelőre megnyugodhatnak a gépfegyveres, gránátvetős, vagy éppen levegő-föld rakétás drónoktól tartó polgárok.

Ezeket a hardvereket persze el sem bírnák a kis drónok, még elméletben sem lehetséges az eszközök felfegyverzése.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!