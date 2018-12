Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az egész világ felkapta a fejét, mikor a Samsung az ősszel bejelentette, hogy egy négy hátlapi kamerával megtámogatott telefonnal lép színre.

Mostanra pedig az is kiderült, hogy ez nem volt tréfa, átverés, hiszen az év vége felé betoppanó A9 tényleg ilyen, elsőre elég extrémnek tűnő kamerarendszert kapott. Utánajártunk, hogy ennek mi az oka, miért és kinek lehet jó ez, illetve persze megnéztük azt is, hogy okostelefonként hogy funkcionál a masina!

Dizájn

Nálunk egy éjfekete A9 kötött ki egy rövid időre, és nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a telefon pazarul fest. A vékony kávák kikapcsolt állapotban láthatatlanok, az összhatás pedig olyan, mintha egy S9+ csúcsmobilt tartanánk a kezünkben.

A Samsung a jelek szerint nem habarodott bele túlságosan a szenzorszigetekbe, hiszen a notch innen például hiányzik.

Ennél sokkal fontosabb, hogy a hagyományos fejhallgató-csatlakozót nem spórolták le róla, hiszen az a tetején pihen, az adatátvitelért és a töltésért pedig egy USB C-type csatlakozó felel. Ezúttal a hátlap is figyelemre méltó, hiszen a négy kamera szó szerint magára rántja a tekintet. Ha pedig már itt tartunk, meg kell jegyeznünk, hogy az ujjlenyomat-olvasó sem hiányzik a készülékről, ami az objektívek szomszédságában kapott helyet.

Sajnos a készülék gyári burkolata nem áll ellen a víznek, ütődésnek, pornak, úgyhogy jobb mihamarább valamilyen remek tokot, fóliát beszerezni hozzá.

Csoda-kamerarendszer

A hátul elhelyezett négy kamera mindegyike más-más felépítésű, és más-más célokat szolgál. Biztos, hogy meg lehetett volna ezt oldani egyszerűbben, olcsóbban, úgy, hogy szoftveresen hajtsanak végre feladatokat, de az biztos, hogy úgy a végeredmény rosszabb lett volna.

Így viszont egy olyan kamerarendszert épített a telefonra a Samsung, amely igen-igen sokoldalú használatot tesz lehetővé

úgy, hogy a lehető legkevesebb minőségbeli kompromisszumot kelljen megkötni ennek érdekében. Nézzük tehát a kamerákat, hogy mire szolgálnak, mire lehetnek alkalmasak:

Főkamera: 24 megapixeles felbontásra képes, F1.7 rekeszértékű egység, amelyet elláttak az úgynevezett Pixelegyesítő technológiával is. Ez a kamera az átlagos, megszokott használat során játszik szerepet.

Telefotó kamera: 10 megapixeles, F2.4 rekeszértékű kamera, amely már alapból kétszeres nagyítást kínál! Ez értelemszerűen akkor lehet nagyon hasznos, ha valamilyen távolabbi célpontot szeretnénk rögzíteni, hiszen ilyenkor nem kell a szoftveres nagyítást használni, ami rontana a képminőségen.

Ultraszéles látószögű kamera: 8 megapixeles, F2.4 rekeszértékű kamera, amely, mint a neve is mutatja, a megszokottnál jóval szélesebb látószögű felvételek elkészítését szavatolja. A hatás így egy kicsit halszemoptikás lesz, és tényleg szokatlan, meghökkentő képi tartalmak hozhatóak így létre. A széles látószög nagyon hasznos lehet például természet-, fesztivál- vagy sportfotóknál.

Mélységkamera: 5.5 megapixeles F2.2 rekeszértékű másodlagos kamera, amely a portré (bokeh) módnál lép működésbe. Ez a modul felel a mélységélesség illúziójának megteremtéséért, hiszen ez készíti a homályosított képrészleteket.

A tapasztalataink azt mutatják, hogy mindegyik kamerának van értelme, egyik sem felesleges. Az általuk készített képek minősége rendben van, főleg ideális körülmények, jó fényviszonyok mellett értelemszerűen. A sötétet annyira nem szeretik, ilyenkor már megfigyelhető olykor kisebb-nagyobb mértékű zajosodás, de azét kevés fény mellett is lehet az A9-cel értékelhető képeket vagy videókat összehozni.

Kijelző

Az alkalmazott Super AMOLED képalkotási technológia a csúcsot képviseli, hiszen ennek köszönhetően megoldott a tökéletes, hibátlan mélyfekete megjelenítése, ellentétben a rivális IPS LCD-eljárással. Viszont az A9 6,3 inches, 18.5:9 képarányú kijelzője még sem világbajnok, hiszen „csak” 2220 x 1080 képpont, ami azért elmarad attól, amit a csúcsmodellek produkálnak. Ez a hétköznapi használat során pedig annyiban jelentkezik, hogy a nagy felbontású videóknál, képeknél vagy játékoknál azt tapasztaljuk értelemszerűen, hogy egyes igen apró részletek, ultrafinom átmenetek egyszerűen hiányoznak.

A tónusok szépek, természetesek, és ha valaki nem elégedett az alapbeállítással, akkor módosíthat a színhőmérsékleten. A betekintési szög perfekt, a kontraszt hibátlan, a mozgásmegjelenítésnél viszont apró anomáliákat tapasztaltunk: mikor kisebb objektumok nagy sebességgel húztak át a képernyőn, akkor egy-egy pillanatra felvillant a körülöttük vibráló aura. Ez azonban csak akkor tűnik fel, ha valaki direkt erre koncentrál, a mindennapi használat során nem igazán lehet észrevenni. A maximális fényerő 482 nit, ami kellően sok, és azt jelenti, hogy akár tűző napsütés mellett is élvezhető marad a kijelző képe. A minimális (fehér) fényerő pedig 2,1 nit, ennek köszönhetően pedig egy sötét helyiségben is nyugodtan használható a készülék, nem fog senkit zavarni, nem kelti fel például az alvókat.

Bekapcsolva

Az Android 8.0 Oreo operációs rendszert futtató termékbe 3800 mAh, nem cserélhető lítium-ion akkumulátort építettek, ami kifejezetten jónak számít a mai mezőnyben. A viszonylag nagy kapacitás pedig meglátszik az üzemidőn is, hiszen közepes fényerőn nagyjából 12-13 órán keresztül tudtuk használni anélkül, hogy rá kellett volna dugni a töltőre. Ebben pedig volt netezés, filmezés, zenehallgatás és játék is, tehát abszolút hétköznapiak voltak a körülmények. A hangszórója rendben van, átlagos, tehát kicsit steril, klinikai megszólalást produkál, de a hangerővel nincs gond. Mindenesetre fülhallgatóval sokkal jobb az élmény, ami nagy meglepetést nem okozott, hiszen minden telefonról elmondható ugyanez. Telefonálni mindenesetre kiválóan lehet vele, hiszen a mikrofonja pöpecül működik.

A telefonba épített hardver (8 magos Snapdragon 660 chipset négy darab 2,2 Ghz-es és négy darab 1.8 Ghz-es Kryo maggal, Adreno 512 grafikus vezérlővel, 6 GB RAM-mal) korrekt, de nem különösebben kiemelkedő teljesítmény leadására képes. Ez azt jelenti, hogy az ultranagy felbontású videók és csúcsgrafikára húzott játékok már meg-megdöccennek, és a nagy számítási teljesítményt igénylő alkalmazásoknál is bele lehet futni akadozásokba, mikrofagyásokba. A teljesítmény mérésére szolgáló Antutu Benchmark szoftverek 142 110 pontot gurítottak, ami ma a középszintnél kicsit jobb eredményt lehet, de az elit kategóriától messze elmarad.

A belső, adattárolásra szolgáló memória mérete 128 GB, ami abban a középkategóriás ligában, ahol a Samsung A9 vitézkedik, átlagon felülinek számít. Ennyi hely bőven elég a fotóknak, videóknak, gigászi játékoknak és még jó néhány nagy felbontású filmnek is. Mindenesetre, ha valaki mégis kevesellné, akkor memóriakártyával akár 512 gigabyte-ig is feltornázhatja a tárolókapacitást.

Jó telefon?

Kezdjük a legfontosabb kérdéssel: a 4 kamerás rendszer nem parasztvakítás, nem megalománia, tényleg van értelme mind a négy egységnek. Segítségükkel sikerült kitágítani a telefonos fotózás, videózás határait, ez pedig nagyon sokat jelenthet azoknak, akik sok ilyen típusú tartalmat készítenek, és töltenek fel a közösségi oldalakra. Tehát az instásoknak, Facebook-felhasználóknak és vloggereknek, YouTubereknek kiemelten hasznos lehet egy ilyen jellegű termék. Emellett hagyományos okostelefonként is egészen jól használható, hiszen a Super AMOLED-kijelző remek, a teljesítmény és a dizájn is rendben van.

Még több információ a termékről a gyártó weboldalán található.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!