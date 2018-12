Még többen használhatják a Samsung One UI bétáját

Még több régióban válik elérhetővé a One UI bétája a Galaxy Note 9-re.

A Samsung Galaxy S10-es modellek 2019 első felében jelennek meg, a Samsung pedig jelenleg is az új szoftveres kezelőfelületen dolgozik. Ezt az Infinity-O kijelzőkre és az egykezes használatra optimalizálják.

A csomag szerencsére a régebbi eszközökre is megérkezik. A One UI bétája egy ideje már elérhető a Galaxy S9 és S9+ eszközökre bizonyos országokban, de az új felület a Galaxy Note 9-re, a Galaxy Note 8-re és a Galaxy S8, S8+ modellekre is elérhetővé válik majd jövőre.

A One UI bétája a múlt héten a Galaxy Note 9-re is megérkezett Nagy-Britanniában, most pedig Németországban és Indiában is elérhetővé vált. A teszthelyek száma valószínűleg korlátozott.

A gesztusvezérlést és automatikus éjszakai, sötét módot is tartalmazó One UI hamarosan Nagy-Britanniában, Dél-Koreában, Németországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Kínában, Franciaországban, Indiában és Amerikában is elérhetővé válik.