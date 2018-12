Megvan, hogy kiknek szánja az összehajtható mobilját a Samsung

A limitált kiadású készüléket alapvetően a 40-es éveikben járóknak szánja a Samsung.

Bár a Samsung éves szinten nagy visszaesést tapasztalt a mobilos eladásaiban, továbbra is a világ legnagyobb okostelefon-gyártója.

A kínaiak nyomása ellen többek között a Galaxy S10-es zászlóshajókkal és az összehajtható Galaxy F okostelefonnal válaszol majd.

A The Bell jelentéséből most pedig az is kiderült, hogy konkrétan kiknek szánja a Galaxy F-et a Samsung.

A Galaxy F csak korlátozott mennyiségben lesz elérhető, összesen 1 milliót gyártanak belőle. A Samsung ultraprémium készüléke egyben a gyártóról kialakult képet is tovább erősíti majd.

A hírek szerint a Samsung a 40-es éveikben járó felhasználókat célozza a készülékkel. Feltehetően azért, mert a fiatalabb fogyasztóknak általában még nincs annyi elkölthető pénze.

A Samsung a Galaxy S10-es modellekből elsőnek 10 milliót gyárt majd, a megjelenés közeledtével pedig rákapcsol, hogy ne legyen gond a készletekkel.