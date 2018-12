Kipróbáltuk a világ egyik legkeményebb notebookját

Amikor a számítógépezésre, notebook használatra gondolunk, akkor a legtöbbünknek egy meghitt otthoni dolgozószoba vagy nappali, illetve egy iroda vagy esetleg iskola juthat eszünkbe, mint környezet. Pedig azért elő-előfordulhat, hogy valamilyen oknál fogva egy buffogó mocsárban, fagyos gleccser tövében, sivatagban, a puszta közepén egy porfelhőben, bányában, lángoló erdei pokol közelében vagy háborús körülmények között kell beüzemelni egy laptopot. Értelemszerűen ilyen környezetben elsősorban nem az a fontos, hogy minél trendibb, minél vékonyabb, karcsúbb és könnyebb legyen egy masina, hanem, hogy amit lehet, kibírjon.

Az ilyen extrém notebookok családjába tartozik a Dell Latitude 7424 Rugged Extreme fantázianevű készülék is, amely eljutott hozzánk egy rövid, intenzív kiképzés erejéig. Már a külsején is látszik, hogy kinek és mire szánják, hiszen itt nyoma sincs a mai divatos hordozható számítógépekre jellemző finom formáknak, csinos íveknek, romantikus díszítéseknek.

Nincs mit szépíteni a dolgon: brutálisan, letaglózóan néz ki. A gerincet merev magnéziumötvözettel erősítették meg, a ház pedig az ütéseket elnyelő ultrapolimer anyagból készült. A kényes területnek számító sarkokra pedig extra védelmet, konkrétan lökhárítószerűséget pakoltak. Az összes bemeneti pontja, azaz a csatlakozók, és a klaviatúra is szigetelt, és IP-65 minősítéssel rendelkezik. Mindez pedig összesítve azt jelenti, hogy a termék ellenáll a víznek, a pornak, a homoknak, és azt is kibírja, ha komoly ütések érik, például felrobban mellette valami, vagy többméteres zuhanás után kőkemény felületre csapódik be. Ez utóbbit ki is próbáltuk, de hiába locsolgattuk vízzel, virágfölddel, dobáltuk a földre, semmi baja nem lett, még csak meg sem rezzent! Azt nem mondanánk, hogy kifejezetten szép ez a Dell notebook, de a tervezés során nagyjából ez volt az utolsó szempont, és még azt is megkockáztatnánk, hogy a durva vonalai ellenére van benne valami vonzó

Meleg helyzetek, forró pillanatok

A Latitude 7424 Rugged Extreme megkapta a cég saját fejlesztésű, komplex QuadCool hűtőrendszerét, aminek köszönhetően melegben, tehát például a hatvanfokos sivatagban, vagy akár lángok közelében is működőképes marad. A ventilátor egy IP-65 minősítésű kamrában helyezkedik el, a kritikus rendszerelemeket pedig passzív hűtőberendezésekkel vették körül. Az egészre a koronát pedig egy vízhűtéses alrendszer teszi fel, amely folyamatosan áramoltatja a hőmérséklet csökkentéséért felelős folyadékot. A tapasztalataink szerint egyébként ez a rendszer nagyon hatékonyan működik, még minimális melegedést sem tapasztaltunk, ami arra utal, hogy igazán vad körülmények között is megbízhatóan teljesíthet. Így teljesen reálisnak tűnik, hogy -29 és +64 Celsius fok közötti tartományban is üzemképes maradhat.

Kapcsolatban maradni

Ma már alapelvárás, hogy egy notebook rendelkezzen integrált WiFi egységgel, és ez innen sem hiányzik. Viszont az már sokkal ritkább, hogy egy notebook rendelkezzen dedikált GPS helymeghatározó rendszerrel, innen viszont ez sem hiányzik, ami terepen értelemszerűen nagyon-nagyon jól jöhet. Legtöbbször a 4G/LTE technológiák használata sem támogatott, itt azonban ez is megoldott, ami azt jelenti, hogy mobil szélessávon keresztül is fel tudunk csatlakozni a netre, és így egyszerűen lehetőség nyílik az adatok küldésére, valamint fogadására.

Dupla akkumulátorral látták el, amelyekkel a 10 órás üzemidő elérése sem elérhetetlen álom. Ráadásul így akár használat közben is cserélhető az akksi egy opcionálisan beszerezhető tartalékegységre! A csatlakozó ellátottsága több, mint kielégítő. A manapság népszerűnek számító USB (3.0 és 2.0) mellett van rajta hagyományos natív RS-232 soros port, amit a régebbi egereken és billentyűzeteken alkalmaztak például. Nem hiányzik róla a HDMI, VGA, a Gigabit Ethernet csatoló sem, van rajta memóriakártya-olvasó, illetve kombinált sztereó fejhallgató/mikrofon csatlakozó is. Aki pedig arra vágyik, az egy DVD-író és -olvasó optikai meghajtót is pakolhat bele.

Kijelző: A célnak megfelel

14 hüvelykes, 16:9 képarányú, Full HD képernyőt kapott, azaz felbontása 1920 x 1080 képpont. Ez ekkora méretben megfelelő: levelezéshez, adatbázisokhoz, kódoláshoz, üzenetváltáshoz, böngészéshez bőven jó, viszont mondjuk térképek vagy műholdas fotók nézegetéséhez már lehet, hogy egy fokkal nagyobb részletesség hasznosabb lenne. Viszont cserébe a fényereje nagy, eléri az 1000 nitet, ennek köszönhetően még kültéren is jól látható, a betekintési szöge remek.

Emellett érintésérzékeny, úgy hogy akár kesztyűben is lehet használni. A színek szépek, a mozgások megjelenítése gyakorlatilag hibátlan, hiszen akadozást, zajosodást, sávosodást és utánhúzást nem tapasztalni. A tapasztalatokat összegezve azt tudjuk mondani, hogy a képernyője még játékra és filmezésre is alkalmas.

Konfiguráció, teljesítmény

A nálunk járt masina nyolcadik generációs Intel i5 (8350u) processzorral, 16GB DDR4 RAM, valamint AMD Radeon RX540 és integrált Intel UHD Graphics 620 grafikus vezérlőkkel rendelkezik, két darab 256 GB-os SSD adattároló egységgel kiegészítve. Ez már magában egy kis hordozható erőmű, amely gyakorlatilag minden munkára alkalmas a médiaállományok szerkesztésétől kezdve a renderelésen át egészen a komoly számítási kapacitást igénylő elemző szoftverek futtatásáig. A laptop többféle konfigurációban is elérhető, de persze aki még ennél is bikább gépet akar, annak mélyebben kell belenyúlnia a zsebébe, így például kérhető bele 32 GB RAM, vagy akár 4 TB-nyi SSD is. De értelemszerűen választható kevésbé erős hardver is, például csak integrált alaplapi videokártya, kisebb adattároló egység, és úgy azért már lényegesen kevesebbe kerül.

Szóval a rugalmasságra nem lehet panasz, és ez azt is jelenti, hogy ha valaki egy olcsóbb változattal kezd, később bármikor felturbózhatja azt.

A termék billentyűzete amellett, hogy gyakorlatilag mindent kibír, kényelmesen használható, hiszen a masszív vázra épülő gombok kellően nagyok, a nyomásút megfelelő. A háttérvilágítás révén a klaviatúra sötétben is jól használható. A tapipad mérete megfelelő, érzékenysége állítható, a gombjai pedig határozottan kattannak.

Mindent összevetve a beépített beviteli eszközök remekül működnek, nem éreztük szükségét annak, hogy külső vezérlő perifériákat dugjunk az eszközre. Nem szabad elfelejteni, hogy ellátták egy 2 megapixeles integrált kamerával is, így a készülék videotelefonálásra vagy konferenciabeszélgetések lebonyolítására is alkalmas.

Jó? Jó!

A Dell speciális notebookjainak igen jó hírük van a nagyvilágban, így azt már sejteni lehetett, hogy a Latitude 7424 Rugged Extreme sem okoz majd csalódást. A gyakorlati próba igazolta is az elvárásokat, hiszen ez tényleg egy tisztességesen összerakott, kényelmesen kezelhető, sokoldalúan használható, rugalmasan bővíthető notebook. A teljesítménye pazar, a kijelzője korrekt, kialakítása révén pedig gyakorlatilag mindent kibír. Rendben, nem ez a világ legszebb, legáramvonalasabb laptopja, de ez a külső valahol illik is ehhez vadállathoz, ehhez a célgéphez, amivel nem igazán lehet hibázni. Le vagyunk nyűgözve!

