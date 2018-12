2019 végére minden androidos gyártónak lesz 5G-s zászlóshajója

Ezt maga a Qualcomm ígérte meg. Európába a OnePlus hoz elsőként 5G-s mobilt.

Bár az Apple leghamarabb 2020-ban dobhat piacra 5G-s iPhone-t, a Qualcomm elnöke, Cristiano Amon maga árulta el az óriás legutóbbi rendezvényén, hogy 2019 végére minden androidos gyártónak lesz legalább egy 5G-képes zászlóshajója. Pete Lau, a OnePlus ügyvezetője pedig azt is megerősítette, hogy Európába elsőként a OnePlus hoz majd 5G-képes mobilt. Nem mellesleg szintén a OnePlus dob majd elsőként piacra olyan okostelefont, amelyben már Snapdragon 855 chip van.

Aki elsőként szeretne majd 5G-s technológiára váltani, annak tehát androidos okostelefont kell vásárolnia.

A bemutatók során a Qualcomm elnöke azt is megmutatta egy prezentációban, hogy mely cégek dolgoznak együtt a Qualcommal az 5G-n. Ezek között szerepeltek a következők: Asus, Fujitsu, Google, HMD, HTC, InSeeGo, LG, Motorola, Netgear, NetComm Wireless, OnePlus, Oppo, Samsung, Sharp, Sierra Wireless, Sony, Telit, Vivo, WingTech, WNC, Mi, ZTE.

Az 5G alapvetően 1 Gbps-nál is gyorsabb adatátvitelt ígér, de a 10 Gbps is összejöhet. Az e heti rendezvényen demóterületeket is felállítottak, a Samsung pedig 5G-s demómobilt is magával vitt. Sajnos a demók során csak 130 - 140 Mbps-os sebességek jöttek össze, tehát aki elképesztő sebességekre számított, annak egyelőre csalódnia kellett (bizonyos helyeken még a 4G is gyorsabb lehet). Az 5G-ben tényleg óriási lehetőségek vannak, de sokat kell még várnunk, mire teljesen kiaknázhatjuk azokat.