Úton a posztapokaliptikus Far Cry

Tizenhét évvel a Far Cry 5 eseményei után játszódik.

Nem a The Outer Worlds az egyetlen olyan tegnap bemutatott játék, ami felkeltheti a Fallout-rajongók érdeklődését. Az Ubisoft csütörtök este bejelentette The Game Awards-on a Far Cry sorozat legújabb darabját, a 2019. február 15-én 45 euróért megjelenő New Dawn a Far Cry 5 spinoffja.

A Far Cry New Dawn alapvetően a Far Cry 5 világát használja, azonban tizenhét évvel és egy nukleáris katasztrófával később játszódik, ennek köszönhetően az előző játékkal játszottak számára egyszerre lesz ismerős és új a környezet. Az épületek alaposan megkoptak vagy megsemmisültek, plusz sok mindent visszahódított magának a természet.

Emellett lesz néhány vadiúj terület is, például egy Louisiana államban lévő vidámparkot is meglátogathatnak a játékosok.

A játékban két frakció lesz, sejthetően Hope megye őslakos túlélői és a nyugatról érkezett, erőforrások után kutató fosztogatók nem igazán tudnak békésen együtt élni. Az új játék számos egyedi karaktert hoz, a rajongók kedvence jó eséllyel Nana, a piszkosszájú, mesterlövész nagymama lesz.

További újdonság, hogy a játékosok képesek lesznek limitált mértékben testre szabni a karakterüket (nem, bőrszín, testalkat), továbbá lesz egy táboruk is, ahol a játék előrehaladtával és a meghozott döntések függvényében egyre többen keresnek majd menedéket.

A Far Cry New Dawn több apró újítást is hoz a szériába, például a ragadozó állatok képesek a pofájukban a búvóhelyükre vinni a prédáikat, ezeket a búvóhelyeket pedig kifoszthatják a játékosok. További érdekesség, hogy a játékosok állati segítői képesek járművekben utazni, kettő lesz belőlük: egy Timber nevű kutya, továbbá egy Horatiónak elkeresztelt vaddisznó.

Végül érdekes, hogy a Far Cry New Dawn grafikai stílusa kimondottan emlékeztet a 2019. május 14-én megjelenő RAGE 2-ére. Nehezen hihető, hogy ez teljesen véletlen volna.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!