Ráfekszik a prémium zászlóshajókra a Nokia

Hosszú távon a Nokia a zászlóshajókra koncentrál majd, legalábbis a HMD Global tervei szerint.

A HMD Globalnak hála a Nokia mögött két sikeres év van. 70 millió Nokia okostelefont adtak el ennyi idő alatt, a márka pedig tovább nő a jövőben.

Miután a HMD Global megszilárdította a Nokia helyzetét a belpő- és a középkategóriában, 2019-cel kezdődően a felső-középkategóriát veszi célba. Ezzel egyszerre prémium eszközök is érkeznek. Konkrét modellt nem említettek, de mindenki a január végére várható Nokia 9 PureView-ra tippel.

Az új Nokia zászlóshajó leginkább kamerában újíthat, a hátlapra egyenesen 5 kerülhet. A jövő évtől az újítások királyává is válna a Nokia.

Az ügyfélszolgálat fejlesztésébe is sok pénzt fejleszt majd a HMD Global, illetve erősebb online közösség kiépítését is tervezi. Sok kiegészítőt is piacra dobna, hogy a platform szélesebb legyen. A névadási stratégiát tovább folytatják, a Nokia 6.1-et a Nokia 6.2, majd a Nokia 6.3 követi. Új retrómobil viszont nem jön, ahogyan Nokia gamertelefon sem.