Mindjárt itt van a OnePlus 6T McLaren Edition

Az Amazon megerősítette, hogy közeledik a különleges kiadású okostelefon.

Az utóbbi időben trend lett abból, hogy az okostelefon-gyártók limitált szériás modelleket dobnak piacra, amelyek fejlesztését szuperautók gyártói segítik. A Huawei partnere a Porsche Design, az Opponak a Lamborghini segített be, a OnePlus pedig a McLarennel írt alá.

A titkos projektet a múlt hónapban hivatalosan is megerősítették, nem sokkal később pedig kiszivárgott, hogy a OnePlus 6T McLaren Edition 10 GB RAM-mal érkezhet.

Az Amazon India most megerősítette a készülék létezését, még egy kedvcsinálót is közzétett róla. A tippek szerint a különleges változat a több memória mellett esetleg menőbb hátlapot kaphat még. Az Amazon szerint az új modell közeledik, a várakozások szerint Nagy-Britanniában már december 11-én kapható is lesz.