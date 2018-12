Tölthető a Shadow of the Tomb Raider demója

Minden platformon elérhető a térítésmentes próbakör.

A szeptember közepén megjelent Shadow of the Tomb Raider ugyan kimondottan pozitív értékeléseket kapott a sajtótól és a játékosok javától, azonban nem titok, hogy üzletileg nem lett kirobbanó siker. Emiatt a kiadása után röviddel még egy kisebb botrány is kitört, a Square Enix ugyanis leárazta 50 százalékkal, amin alaposan felháborodtak a játékot pár nappal korábban még teljes áron megvett gamerek.

A jelek szerint kiadó nagyon szeretné meggyőzni a potenciális vevőket a pénztárcájuk kinyitásáról, így manapság szokatlan lépéssel élve

ingyenes demót adott ki a játékból.

A próbaverzióban a játék első pályái vannak benne, akik pedig a végigjátszása után az új Tomb Raider megvásárlása mellett döntenek, azoknak nem kell elölről kezdeniük a játékot, simán betölthetik a demóban létrehozott mentésüket.

A számítógépes játékosok a Steamről tölthetik le a Shadow of the Tomb Raider demóját, a PlayStation 4 és Xbox One tulajdonosok pedig a konzoljuk digitális játékboltjában szerezhetik be az ízelítőt.

Kapcsolódó érdekesség, hogy jövőre macOS és Linux rendszerekre is megjelenik a játék.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!