Egy nő lett Magyarország legjobb informatikusa

1867 feladat, 19 szakmai partner, 2600 versenyző, és egy abszolút győztes, Borbély Zsófia, aki a "Magyarország legsokoldalúbb informatikusa" cím mellé a „Legkiválóbb Női Versenyző" különdíjat is megkapta.

A II. Országos IT Megmérettetést szervező IThon.info csapata azért indította el a kezdeményezést, hogy bemutassa, milyen sokszínű ez a szakma, kedvet csináljon hozzá másoknak is, valamint megkeresse és példaként állítsa azokat a szakembereket, akiknek fontos a folyamatos fejlődés és akik mindig a legjobbat akarják kihozni magukból. A díjátadónak az informatikai képzésben élenjáró Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara adott otthont.

A 10 héten át tartó legnagyobb online IT versenyen a résztvevők 24 különböző területen mérték össze tudásukat. Belekóstoltak egy új gyártósor egyik robotjának tervezésébe, chatbotot fejlesztettek, megmutatták, hogy képesek komplett, adattárház-alapú rendszerek megtervezésére és elkészítésére, a JavaScript guruk pedig egy fiktív bank internetbankjának fejlesztésére is vállalkoztak. A legnehezebbnek az Android programozást ítélték, ezt követte a beágyazott rendszerek (C), akik pedig eljutottak az IT biztonság utolsó fordulójának jó megoldásig, 9,7-re értékelték a feladatok nehézségi fokozatát.

A Megmérettetésre közel 2600-an jelentkeztek, ám az egyre nehezedő kihívásokkal végül 700-an birkóztak meg.

„Folyamatos fejlődési igény, tanulás, játékos kedv, kíváncsiság és tenni akarás – akik végig csinálták a versenyt, azokban mindez megvan. Mi őket kerestük, velük szeretnénk példát mutatni. Ez egy olyan pálya, ahol a megszerzett tudás akár 1-2 év alatt is elévülhet és csak azok lesznek képesek jó irányba befolyásolni a jövőt, akik kitartóak, folyamatosan képesek megújulni, akár úgy, hogy megmérettetik magukat egy ilyen versenyen. Ezért is ez a mottónk: Tanulj, Taníts, Tűnj ki!" - mondja Pulay Gellért, a versenyt szervező IThon.info alapítója.

A fejlődésre a szervezők is hajlandók, hiszen adódhat olyan eset, amikor egy feladat során hibáznak vagy nem látnak meg egy másik, helyes megközelítést. Ezért is ösztönözték a versenyzőket a visszajelzésekre, aki pedig elég szemfüles volt, és a legtöbb helyes észrevételt küldte tévedés nélkül,

az megkapta az „Akinek Mindig Igaza Van" különdíjat,

amelyet a főtámogató Sagemcom Fejlesztési Központjának vezetője adott át Dobos Lórántnak. Óvári Szilárd elmondta: „Az agilitás, az innovatív hozzáállás és a kreativitás azért is lényeges, mert a gyorsan változó felhasználói igények folyamatosan állítják új kihívások elé a cégeket, és csak azok tudnak maradandót alkotni, akiknek fontos a fenntartható fejlődés."

A feladatok hitelesítőjeként 19 cég csatlakozott a versenyhez, hogy megmutassák: az IT nem egyetlen szakma, sokszínű, itthon is végtelen lehetőségeket rejt, és azok is megtalálhatják benne számításaikat, akik még ma nem is gondolnak rá.

"Magyarország legsokoldalúbb informatikusa" végül egy fiatal hölgy lett, ő teljesített legjobban a legtöbb kategóriában. Borbély Zsófia nyolcszor került az első tízbe, így ő repül a németországi Augsburgba, a KUKA központi gyárába, ahol megismerkedhet a jövő technológiájával, felfedezhet egy futurisztikus világot, és átérezheti egy napra, hogy mit is jelent az „Orange Intelligenz". A legsokoldalúbb informatikus a Tesztautomatizálás, a Java Innovation és a Python kategóriákban is learatta a babérokat, így nem meglepő, hogy a 85 hölgytársa közül övé lett a „Legkiválóbb Női Versenyző" cím is.

Zsófia informatikus családba született, egyértelmű volt számára a pályaválasztás. Kitűnővel végzett a BME informatikai karán, jelenleg az ELTE-n Phd hallgató.

A különdíjat, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) dékánja adta át az MSc képzést náluk végző Zsófiának. Dr. Jakab László kiemelte: „Bár még mindig kevés nő választja az informatikus pályát, kezd megdőlni az a sztereotípia, hogy ez egy fiús szakma. Ezek a versenyek is hozzájárulnak ahhoz, hogy az esélyegyenlőség alapvető és kikerülhetetlen értékmérő szemponttá váljon a kutatás-fejlesztés és innováció valamennyi területén."

A verseny második helyezettje Fejér Attila lett, aki a Java Enterprise Edition és a JAVA (Spring, Hibernate, JPA) kategóriákban is nyert, további 4-ben pedig pontszerző helyen végzett. A harmadik hely Szőke Zoltáné, aki az Oracle SQL - PL/SQL programozás és az AWS – Big Data idei mesterének mondhatja magát további öt helyezése mellett.

További kategóriagyőztesek (zárójelben a szakmai hitelesítő cégekkel)

Juhász Viktor István: Linux üzemeltetés (Wonderline)

Mátyus-Járai Péter: PHP programozás (Mito Communications)

Müller Dávid: Microsoft Windows üzemeltetés (Training360)

Szabó Gábor: Cisco switching/routing, hálózati rendszerek (Training360)

Szőke Zoltán: Oracle SQL - PL/SQL programozás (Training360)

Ofella Péter: SQL Server teljesítménymenedzsment (Training360)

Mátyus-Járai Péter: Weboldal készítés modern eszközökkel (Training360)

Ofella Péter: .NET fejlesztés C# nyelven (DXC Technology)

Dávid Bence: Beágyazott rendszerek - (C nyelv) (Nextent)

Dobos Lóránt: JavaScript programozás (ShiwaForce.com)

Borbély Zsófia: Java Innovation (ShiwaForce.com)

Nagy Gábor: DevOps - GCP, AWS és Kubernetes (ShiwaForce.com)

Lovász Kinga: Analytics in practice (IBM)

Fejér Attila: JAVA Enterprise Edition (IBM)

Fejér Attila: JAVA (Spring, Hibernate, JPA) (Qualysoft)

Nagy Gergely: C++ programozás (NNG)

Müller Dávid: IT biztonság (Hacktivity)

Szőke Zoltán: AWS – Big Data (Starschema)

Szép Dávid: iOS fejlesztés (AutSoft)

Eszéki Dániel: Android programozás (AutSoft)

Borbély Zsófia:Tesztautomatizálás (Sigma Technology)

Török Zoltán: ASP.NET (Grepton)

Leicht Krisztián: Unity (OtterWorks)

Borbély Zsófia: Python (Robert Bosch)

A szervezők minden évben arra kérik a versenyzőket, hogy tudásukkal tegyenek egy jó ügyért közösen. Idén az akadályoztatott ember jobb internetezési lehetőségeinek fontosságára hívták fel az IT szakemberek figyelmét.

A tervek szerint tavasszal meghirdetik a nagy IT Összefogást, ahol cégek csapatostul nevezhetnek weboldalak akadálymentesítésére. Ezzel nemcsak jót tesznek, de megmutathatják, hogy miként viszonyulnak és állnak hozzá egy elsőre talán ismeretlennek tűnő problémához.

