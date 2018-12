Mire megy két dob egyszerre? Kipróbáltuk a világ legfurább mosógépét

A közelmúltban több nagy gyártó is színre lépett olyan nagy háztartási gépekkel, amelyek különleges kialakításuk, megoldásaik révén felkavarták az állóvizet. Közéjük tartozik az LG is, amely jó pár egészen egyedülálló modellt mutatott be, közöttük egy egészen spéci mosó- és szárítógépet, amely a szokásoktól eltérően két dobbal rendelkezik!

Amióta először láttuk ezt a boszorkányos masinát a Las Vegas-i CES kiállításon, azóta szerettük volna kipróbálni, és most végre lehetőségünk nyílott rá!

Ilyen nincs, és mégis van!

Az első pillantásra látszik, hogy itt nem egy szokványos mosó-szárítóról van szó, hiszen az FH6G1BCH2N típusjelzésű eszköz magasabb átlagos társainál. Első pillantásra úgy tűnhet, mintha az alsó részén egy tárolófiók kapott volna helyet, ami valahol igazi is, csakhogy a rekesz nem mosószereket, szennyes ruhákat rejt, hanem egy hátára fordított dobot!

Ez ugyanis nem más, mint egy mini mosógép, amelynek mosási kapacitása 2 kilogramm.

A felső részen található, hagyományos kivitelű elöltöltős szekciónál a mosási kapacitás pedig 12 kilogramm. Tehát itt tulajdonképpen két mosógépet zsúfoltak egyetlen készülékházba, aminek a hasznosságát nem kell ecsetelni különösképpen: Előfordulhat, hogy van néhány kevés ruhanemű, amelynek a megtisztítása nem várhat, vagy olyan kényes anyag, amit nem szabad mással együtt mosni.

A fő egység érintésérzékeny LCD kijelzővel egybeépített kezelőpanele a szokott helyen, a frontfelület felső részén kapott helyet, emellett a kis mosógép is kapott egy külön vezérlőegységet alul. Ezek használata nagyon kulturált, a szükséges információk jól láthatóak, a parancsok egyszerűen és gyorsan kiadhatóak. Sőt, aki nem akar odamenni a géphez, az akár mobileszközről is vezérelheti egy ingyenesen letölthető alkalmazás segítségével! A WiFi-n és a SmartThinQ névre hallgató szoftveren keresztül ugyanis bármikor, bárhonnan elindítható vagy leállítható egy-egy ciklus. Ezenkívül nyomon követhető az energiafelhasználás, sőt akár új programok hozzáadása is lehetséges ily módon. Az is a kényelmes használatot szolgálja, hogy ha elfeledkezünk valamilyen ruhadarabról, akkor azt a mosási ciklus elindítása UTÁN is hozzáadhatjuk! Csak az Add Item nevű gombot kell megnyomni, és ezt követően a mosás közben is betehetjük azt.

Mosási teljesítmény

Az LG már korábban letette a voksát az inverteres technológia mellett a mosógépek termékcsaládjánál, és ebbe a készülékbe is két ilyen típusú, saját tervezésű és fejlesztésű, úgynevezett Direct Drive motor került. E megoldás előnye, hogy kevesebb mozgó alkatrészből áll, ezáltal csökken a rezgés és hosszabb lesz az élettartam. Valamint kisebb a motorok energiavesztesége, így csökken az áramfogyasztás. A tapasztalataink alapján amennyiben sikerül kiválasztani a megfelelő programot (van ebből rengeteg, például Gyapjú, Pamut, Folttisztítás, Sport, Iskolai, Takaró stb.), akkor a mosási teljesítményre nem igazán lehet panasz.

A hétköznapi szennyeződések mellett még egy saras kirándulás után belepakolt ruhákat is tökéletesen kitisztította. A hőfok akár a 95 fokot is elérheti, a maximális centrifugálási sebesség pedig 1600 fordulat/perc, ami kifejezetten magas értéknek számít manapság, és azt jelenti, hogy képes rengeteg vizet kipréselni az anyagokból a szerkezet. A maximális zajszint mosás közben 56 decibel, ami inverteres motor ide vagy oda, nem kevés. Szóval ez nem az a masina, amit a hálószobában fogunk használni, miközben pihenünk...

Szárítási teljesítmény

Amennyiben valaki nem akar teregetni, esetleg nincs rá ideje, vagy egyszerűen jobban szereti, ha gép szárítja a ruháit, akkor egy füst alatt ezt meg is ejtheti a termék segítségével. A szárítási kapacitás 8 kilogramm, és lehetőség van arra, hogy külön csak átszellőztessük a ruhákat a mosást mellőzve. A szárítási teljesítményt csak dicsérni lehet, hiszen csontszárazon, frissen vettük ki a készülékből a betett cókmókot minden egyes alkalommal, de az igazság az, hogy egy ilyen kategóriájú berendezés esetén ez az alapelvárás.

A gőzölés funkció sem hiányzik, amely az olyan programoknál játszik kikerülhetetlen szerepet, mint például az Allergy Care, ami a láthatatlan allergének kiiktatására szolgál. A zajszint szárítás esetén sem kifejezetten kicsi, egészen pontosan 74 decibel, ami körülbelül annyira hangos vagy zavaró, mint egy forgalmas étterem ebédidőben.

Értékelés és vélemény

Jó két hétig nyúztuk az LG TwinWash kombinált mosó- és szárítógépet, és végül arra jutottunk, az alkalmazott dupla dobos megoldás bár fura, de van értelme. Ugyanis tényleg előfordulhatnak olyan szituációk, amikor nagyon jól jött a második számú minimosógép. A kezelés minden dicséretet megérdemel, főleg, hogy mobilon keresztül is lehet irányítani a készüléket, illetve az is nagyon tetszett, hogy a futó ciklus közben is bepakolhatunk egy kimaradt ruhadarabot. Lehetne egy cseppet halkabb mondjuk, de igazából a zajszint még bőven az elviselhetőség határain belül marad. A mosási és szárítási teljesítményével elégedettek voltunk nem maradt foltos, koszos vagy nedves a ruha, kendő, ágynemű és a törölköző.

A tapasztalatainkat összegezve annyit tudunk mondani, hogy bátran ajánljuk mindenkinek, aki egy sokoldalú, könnyen kezelhető és hatékony kombinált mosó- és szárítógépet keres.

