Körülöleli az embert a Samsung ultraszéles monitora

2017 nyarának utolsó napjain szó szerint sokkolta a világot a Samsung, mikor a világ egyik legfontosabb technológiai rendezvényén bemutatta az elképesztő, 32:9 képarányú ultraszéles ívelt monitorát, a CHG90 típusjelzésű modellt. A furcsa koncepció komoly sikert aratott, amit jól jelez, hogy azóta megérkezett a folytatás a CJ89 személyében.

Ezzel a termékkel a dél-koreai vállalat minden bizonnyal szélesebb rétegeket kíván megcélozni, hiszen jóval olcsóbb, mint legendás elődje. Egy rövid időre nálunk is horgonyt vetett egy ilyen termék, így meg tudtuk vizsgálni, hogy jó-e, miért és kinek lehet hasznos.

Letaglózó külső

Ezen nincs mit magyarázni, nincs mit ragozni, elég ránézni, és rögtön látszik minden. A 49 inches képátlóval bíró CJ89 pusztán a méreteivel, kialakításával magára rántja a tekintetet.

Az ívelt kijelző több, mint egy méter, egészen pontosan 119 centiméter széles, és 33,6 centiméter magas.

A hajlítás 1800R, ami azt jelenti, hogy olyan, mintha egy 1800 mm sugarú körből metszették volna ki az ívet.

A masszív talpon nyugvó képernyő magassága akár 12 centiméterrel megemelhető, két fokban előre és 15 fokban hátra is dönthető, valamint 15 fokos szögben jobbra, illetve balra is elforgatható. Ezáltal egészen jól bepozícionálható a falra is akasztható modell, annak érdekében, hogy mindig viszonylag kényelmesemen rálássunk. A rajta lévő HDMI és DislpayPort csatlakozóknak köszönhetően nem okozhat problémát a hordozható vagy asztali számítógépek, médialejátszók, konzolok vagy akár telefonok, tabletek csatlakoztatása sem. Az fémes szalaggal övezett kávák vékonyak, és a keret nélküli kialakításnak köszönhetően kikapcsolt állapotban láthatatlanok, ami kifejezetten elegánsan fest. Mindent összevetve a termék rém elegánsan néz ki, akár egy csúcsmenedzser irodájának is díszére válhat.

Használat közben

Sajnos a modell mellé távirányítót nem adnak, pedig egy ilyen böhöm nagy, jó pár tévénél nagyobb megjelenítőhöz azért járt volna talán. A menürendszer, és így a különféle beállítások előcsalásához így a keret alsó részére applikált kezelőpanel, egyébként láthatatlan gombjait kell nyomkodni. Tény, hogy viszonylag hamar bele lehet jönni ennek a használatába, de az is igaz el kell telni egy kis időnek, míg készségszinten navigál az ember.

Az ilyen nagy képernyő egyik nagy előnye, hogy több ablak is elfér rajta (egészen pontosan olyan, mintha két hagyományos, 16:9 képarányú Full HD monitort tettek volna egymás mellé). Ha számítógépre letöltjük az ingyenes Easy Setting Box szoftvert, akkor a monitor munkaterülete egy szempillantás alatt több ablakra osztható, anélkül, hogy ehhez külön gombokat kéne nyomogatni. A képernyő egyetlen egérkattintással akár hat részre bontható, így az összes futó projekt egyszerre tekinthető meg. A tökéletesen testre szabott nézet érdekében az ablakok mérete is állítható. Ez egy tök jó ötlet, és a megvalósítás is pazarul sikerült.

A termék arra is képes, hogy eltérő forrásokat egy időben kezeljen, azaz rádughatunk két számítógépet, vagy egy gépet és egy konzolt, esetleg egy tabletet vagy telefont.

Ezáltal konkrétan úgy funkcionál, mint két teljesen különálló monitor, amelyet egy testbe zártak. Csak értelemszerűen egy fokkal kényelmesebb és esztétikusabb megoldás ez így ebben a formában. A Samsung CJ89 rendelkezik két darab 7 wattos hangszóróból álló sztereo hangrendszerrel. Azt nem állítanánk, hogy az audiofilek sírva fakadnak majd örömükben a hallatán, hiszen a mély hangok alig hallhatóak, ezáltal, a dinamikával is akadnak problémák. De az is tény, hogy ebben a termékcsaládban már annak is kell örülni, hogy egyáltalán meg tud szólalni a monitor, ez pedig az átlagnál jóval erőteljesebb, hangminőség terén pedig egyenesen az egyik legjobb, amit valaha láttunk (hallottunk).

Képminőség

A sok extra funkció persze mit sem érne, ha a képminőség kukakategóriás lenne. Az előd e téren nagyon jól teljesített, köszönhetően az alkalmazott QLED képalkotási technológiának, ami viszont innen kimaradt. Ebből fakadóan a maximális fényerő nagyjából fele akkora, 300 nit. Ez az átlagos mindennapi használat mellett lényegtelen, hiszen ez még a legvilágosabb irodába vagy szobába is tökéletesen elég. Viszont a HDR tartalmak megjelenítése ezúttal már nem megoldott, ilyen fényerőnél ennek egyébként sok értelme nem is lett volna.

A 3840 x 1080 képpontos felbontás rendben van, a képfrissítési arány pedig 50 Hz és 144 Hz közé eshet. Ez utóbbi érték azt jelenti, hogy a monitor másodpercenként akár 144 kép megjelenítésére is képes (a mozifilmeknél ez a szám például 24), azaz a legmagasabb kategóriás videokártyák által diktált tempót is képes tartani, ami a játékosok számára kiemelten fontos lehet. Az 5 ms válaszidő, és a 11,6 ms input lag érték is elsősorban nekik fontos, hiszen mind a kettő remek értéknek számít ma.

A színpontosságra nem lehet panasz, legalábbis normális beállítások mellett, hiszen a tónusok természetesek, valósághűek, amit a műszeres mérések is alátámasztottak. A 16,7 millió szín megjelenítésére képes panel az sRGB színtér 96,7 százalékának lefedésére képes. Az itt is alkalmazott VA paneltechnológia egyik nagy előnye a rivális IPS eljáráshoz képest a magasabb valós kontrasztarány, ami ezúttal is beigazolódott. A Samsung CJ89 esetében ez az érték 3000:1, ami jóval több, mint amit az IPS monitorok manapság produkálnak (~1000:1, ~1200:1). A betekintési szöggel viszont akadtak problémák, hiszen oldalról nézve a képet viszonylag hamar fakulni kezdenek a tónusok. A háttérvilágítás eloszlásának egyenetlenségéből fakadó, minimális mértékű felhősödés is észrevehető, de csak akkor ha homogén, egyszínű tartalom jelenik meg a képernyőn, tehát filmezésnél, játéknál, képek nézegetésénél ez egyáltalán nem tűnik fel.

Kinek lehet jó?

A nálunk töltött két hét után arra jutottunk, hogy a Samsung CJ89 egy kellemesen sokoldalú monitor. Mindennapi használatra, (irodai) munkára remekül alkalmas, azoknak pedig különösen ideális lehet, akik egyszerre több megjelenítőt használnak. Játszani is remekül lehet vele, például egy autószimulátor egészen döbbenetes élmény egy ilyen ultraszéles megjelenítőn. Ha valaki leginkább filmezésre keres valamilyen eszközt, annak nem biztos, hogy ez a legideálisabb megoldás, egyrészt a HDR támogatás miatt, másrészt mert egyszerűen nem nagyon tudja kihasználni az extrém képarány nyújtotta extra lehetőségeket.

Még több információ a termékről a gyártó weboldalán található.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!