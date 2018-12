Megújult a Telegram

Új dizájnt és új funkciókat hozott magával a Telegram 5.0 verziója.

A Telegram több mint 200 millió aktív felhasználóval rendelkezik, most pedig komoly frissítést adott ki Androidra és iOS-re egyaránt.

Az iOS-es felhasználók több mint 400 apró frissítésnek örülhetnek, míg az androidosok új dizájnt kaptak, aminek hála a megosztott médiatartalmak elérése sokkal könnyebb. Csúcsminőségű előnézet is van, gyorsabb betöltési idő, több információ a linkekről és fájlokról, a dizájn pedig hatékonyabb.

A beállítások képernyő is megváltozott és letisztultabb lett. Az értesítéseket külön kitűzővel is képes jelezi az app. A profilkép kiválasztását segítő rész is fejlődött, a weboldalak pedig nulla betöltési idővel nézhetőek meg. A videókba lejátszás közben pedig bele is lehet nagyítani.