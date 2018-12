A fiatalok jobban ügyelnek a mobiljaik biztonságára

Más típusú adatokat féltenek az eszközeiken a fiatalok és a felnőttek.

Ha húsz éve eltűnt egy mobil, akkor leginkább azért kellett igyekezni, hogy mihamarabb letiltsuk a SIM-kártyát a szolgáltatónál, és a tolvajok ne hozzanak össze hatalmas telefonszámlát. Manapság sokkal inkább aggódunk azon, hogy telefonunkon tárolt személyes adataink illetéktelen kezekbe kerülhetnek. És még az se kell hozzá, hogy ellopják a készülékünket: számos közösségi oldal, kémprogramok és egy féltékeny házastárs vagy aggódó szülő is belenézhet a dolgainkba anélkül, hogy akár értesülnénk róla.

Goda Krisztina új vígjátékát, a BÚÉK-ot a Samsung Electronics azért tartotta fontosnak támogatni, mert alapötlete arra a kíváncsiságra épít, amely a partnerünk telefonján lévő titkokra és adatokra vonatkozik, és ezáltal rávilágít a mobil adatok védelmének fontosságára is. A vállalat kíváncsi volt a hazai lakosság véleményére is, a legfrissebb kutatásában a magyarok mobilhasználati szokásait vizsgálta.

A telefon az új titkos napló

Mióta adatokat tárolunk a telefonunkon, a készülék sokak számára bizalmas információk, titkok tárhelye is. A kutatásból az derül ki, hogy a felnőttek 40, a kamaszok 43 százaléka gondolja úgy, hogy a telefonban tárolt információk nem tartoznak senki másra. Ha fordítva tesszük fel a kérdést, akkor a felnőttek csak ötöde állítja azt, hogy bárki belenézhet a telefonjukba, míg a kamaszok közül csupán 11 százalék gondolja így.

Okostelefonjuk adatai közül legtöbben a telefon feloldókódját osztják meg másokkal: a felnőttek 52, a tinédzserek 70 százaléka legalább egyvalakivel közli ezt az információt.

A teljes lakosságra jellemző, hogy bankkártyaadataikat féltjük leginkább.

A kamaszoknak több a titkuk és jobban is vigyáznak rájuk

Bár a kamaszok valamivel jobban féltik személyes adataikat, mint a felnőttek, mégis kevésbé gondolják azt, hogy azok veszélyben lennének: csupán tizedük gondolja azt, hogy az adataikat komoly eséllyel akár meg is szerezhetik mások, míg ezt kétszer annyi felnőtt (22%) tartja reális veszélynek. A felnőttek közül csupán 40 százalék érzi nagyobb biztonságban adatait, míg a kamaszok között ez az arány 57 százalék.

A tinédzserek talán azért érzik adataikat nagyobb biztonságban, mert jóval gyakrabban használnak titkosítási funkciókat és biztonsági megoldásokat, mint a felnőttek. Utóbbiaknak csak 66 százaléka foglalkozik aktívan adatai védelmével és használ biztonsági megoldásokat, míg a kamaszoknak több mint háromnegyede él ezekkel (84%).

Ki mit rejteget?

Bankkártya- vagy Facebook-jelszó? A felnőttek legtöbbje ügyintézési jelszavait (56%) és bankkártyaadatait (39%) félti leginkább, míg a tinédzserek ezek miatt nem aggódnak annyira. Körükben a legfontosabb a közösségi oldalak jelszavainak (55%) és telefonon tárolt képeknek (39%) a biztonsága.

A megelőzés a legjobb védekezés

Mobilunk megkönnyíti az életünket, mert számos bizalmas és személyes dolgot egy helyen, mindig a kezünk ügyében tárolhatunk, legyen szó társkeresésről, bankolásról, online vásárlásról. „Életünk szervezését, a kapcsolattartást és ügyeink kezelését is hatalmas mértékben könnyíti meg az okostelefon – vélekedik a kutatás eredményeivel kapcsolatban Samu Zsófia, a Samsung Electronics Magyar Zrt. kommunikációs vezetője. - Adataink védelme miatt azonban egyre inkább javasolt az elővigyázatosság. Minél jobban támaszkodunk az okostelefon által nyújtott előnyökre, annál inkább tisztában kell lenni mobilunk védelmének fontosságával is. A kutatás számai azt mutatják, hogy ebben a kamaszok igen tudatosak, ami örvendetes fejlemény, de fontos, hogy mindenki, a felnőttek is, minél nagyobb arányban ismerjék az esetleges kockázatokat, és használják a készülékekbe épített biztonsági funkciókat."

