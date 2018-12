Ezekre kerestek idén a magyarok

Az év keresési trendjeit sorakoztatják fel a Google tizennyolcadik alkalommal publikált listái, melyek segítségével megtudhatjuk, hogy mely sportesemények, mozifilmek, tévéműsorok és receptek foglalkoztatták 2018-ban a magyarokat.

Idén többek között a labdarúgó-világbajnokságra és a téli olimpia mellett az országgyűlési választásokra, a Bohém rapszódiára és Freddie Mercury-ra vonatkozó keresési szavak szerepeltek a toplisták élén. Mindemellett az óraátállítás, a Black Friday és frankfurti leves továbbra is népszerűek voltak.

A Google minden év végén nyilvánosságra hozza, melyek voltak keresőjében világszerte a legfelkapottabb témák, vagyis, hogy a korábbi évhez képest mely keresőszavak ugrottak meg a leginkább, korrajzot adva így az adott évről.

A Year in Search oldalon a magyar és globális listák mellett további 74 ország idei eredményei is megtekinthetők, ahol utánanézhetünk egyes szavaknak és szűrhetünk évenként is.

