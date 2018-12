Öt ajánlott készülék, ha mobilt venne karácsonyra

Így év vége felé sokan vásárolnának ajándékba vagy maguknak mobiltelefont, ami persze teljesen érthető, hiszen jön a karácsony, illetve sok helyen ilyenkor futnak be a megérdemelt bónuszok, jutalmak. De a mostanra gigantikusra puffadt kínálatot látva nem csoda, ha rengetegen elbizonytalanodnak: Melyiket érdemes megvenni? Mik a fontos extrák? Melyik éri meg az árát?

Ebben próbálunk most segítséget nyújtani, hiszen az idei év során szerkesztőségünk tagjai ipari mennyiségű telefonnal találkoztak, amelyek között akadtak kifejezetten épületes, "fa alá való" darabok is, amelyeket jó szívvel tudunk ajánlani mindenkinek!

A válogatás során kiemelt fontossággal bírt, hogy kedvező árú eszközök is bekerüljenek a szórásba, emiatt annak is érdemes átpörgetni az anyagot, aki olcsóbb mobilban gondolkodik!

Klasszikus gombos - Nokia 3310

Továbbra is van igény, van kereslet a hagyományos felépítésű, tehát valódi gombokkal is rendelkező telefonok iránt. E csoport pedig vitán felül legdizájnosabb képviselője a klasszikus vonalakkal modern köntösbe bújtatott Nokia 3310. 2,4 inches színes, polarizált, napfényben is jól olvasható kijelzőjének felbontása 320 x 240 képpont.

Akkumulátora is a hősi időket idézi, hiszen akár 22 órányi beszélgetésre elegendő energia eltárolását biztosítja, a készenléti idő pedig elérheti a három hónapot is!

A klasszikus Snake, azaz a pixelfelzabáló kígyós játék sem hiányzik, mint ahogyan a beépített MP3 lejátszó, és az FM rádió sem. A hátlapon pedig ott figyel egy 2 megapixeles, LED vakuval megtámogatott kamera. Dual SIM kártyás, kártyafüggetlen változata már 19 900 forintért megvásárolható a szürke mellett piros, sárga és fekete színben is.

Figyelem, a készüléket ne vegyük meg olyan ember számára, aki okostelefont szeretne, mert ez nem az!

Nagy, de olcsó! - Alcatel 5V

Az Alcatel 2018-at keményen megnyomta a mobilfronton, aminek eredményeként jó pár új modellel lépett színre a kínai TCL tulajdonában lévő márka. Köztük az 5V-re keresztelt termékkel, ami az idei évben az egyik kedvencünk volt. Már kevesebb mint 50 000 magyar forintért hazavihető, és ezért a pénzért cserébe az ember kap egy nagy lapátmobilt, amelyen ráadásul ott figyel a felsőbb kategóriás készülékekre jellemző, rém divatos szenzorsziget is.

Azt túlzás lenne állítani, hogy tudásával, teljesítményével az első vonalat ostromolja, de az tény, hogy egy korrekt, jól használható, stabil mobilról van szó. Amelybe ráadásul kiemelkedően nagy kapacitású, 4000 mAh akkumulátor került, amely közepes fényerő mellett akár 16 órányi működésre elegendő energiával képes ellátni. A kamerája közepes, de azért normális fényviszonyok mellett kis szerencsével lehet vele pazar képeket lőni.

Középkategóriás ász - Huawei Mate 20 lite

A 100 000 forint alatti kategória egyik nagymestere volt idén a Huawei Mate 20 lite fantázianevű üdvöskéje, amely 95 000 forintért vásárolható meg. A 6,3 inches, 19,5:9 képarányú, Full HD (2340 x 1080) felbontású IPS LCD képernyője szinte ráfolyik a készülékházra, ami rettenetesen jól néz ki. Ennek köszönhetően a készülék kikapcsolt állapotban úgy fest, mint egy csiszolt obszidiánlap. A divatos notch, azaz szenzorsziget sem hiányzik róla, a hátlapon pedig egy remek dupla lencsés kamerarendszer kapott helyet, amellyel akár 20 megapixeles fotók is lőhetőek, akár bokeh, azaz portré módban is, a háttér elhomályosításával, a mélységélesség illúzióját keltve.

3750 mAh akkumulátora akár 13 órányi működésre elegendő energia eltárolását szavatolja. Ellátták mesterségesintelligencia-funkciókkal, amelyek sokoldalúbbá teszik a készüléket. A teljesítménye elég ahhoz, hogy akár komolyabb játékokat is futtassunk rajta, igaz, a grafikát ehhez azért már le kell butítani. Egy szó, mint száz: A Huawei Mate 20 lite egy remek dizájnnal és akkumulátorral bíró, korrekt teljesítményt produkáló telefon emberi áron. Hát, most kell ennél több?

A sebesség megszállottjainak: OnePlus 6T

A kínai OnePlus csak páréves múltra tekinthet vissza, de máris komoly rajongótábora alakult ki a telefonos iparágban, köszönhetően a 6T-hez hasonló jószágoknak. A készüléket bevallottan nem a csúcsmodellek ellen küldték csatába, ami az árán is meglátszik, hiszen 190 000 forintba kerül, ami nem kevés pénz, de azért jóval kevesebb, amibe egy mai top telefon kerül.

6,41 inches OLED kijelzője tökéletes feketét, végtelen kontrasztarányt, hibátlan betekintési szöget és valósághű, ragyogó színeket produkál. A Snapdragon 845 processzor a 6 GB RAM-mal, Adreno 630 grafikus vezérlővel és a OxygenOS 9.0.5 nevű Android alapú mobilfelülettel kiegészítve egészen elképesztő sebességre képes. Az appokat, honlapokat, videókat villámtempóban tölti be, így jelenleg ez a világ egyik leggyorsabb telefonja. 20 megapixeles hátlapi kamerája még sötétben is szuper felvételek elkészítésére ad módot, a 128 GB adattárolásra szolgáló memória pedig egyszerűen tiszteletet parancsoló. A remek dizájn a formás szenzorszigettel pedig tényleg csak a hab a tortán. Aki egy valódi bika telefont szeretne, annak mindenképp érdemes elgondolkodnia a OnePlus 6T-n, hibázni nem nagyon lehet vele!

A csúcs: Samsung Galaxy Note9

2018-ban is a Samsung tette le az asztalra a komplett mobilos szektor egyik legjobb készülékét a Galaxy Note9 személyében. Akár 512 GB tárhellyel is elérhető, ami további 512 GB-tal bővíthető memóriakártya révén, 4000 mAh akkumulátora pedig kellően nagy kapacitású ahhoz, hogy akár 15 órán keresztül is üzemképes maradjon átlagos használat mellett. 6,4 inches OLED kijelzője pazar, 1440 x 2960 képpontos felbontással kecsegtet, és támogatja a HDR tartalmak megjelenítését is.

Nyolcmagos processzora a 6 GB RAM-mal, és külön grafikus vezérlővel, valamint a speciális szén + víz alapú hűtőrendszerrel együtt brutális teljesítmény leadására képes. Ennek köszönhetően még a csúcsjátékok grafikája is a maximumra tolható, és az erőforrás-igényes alkalmazások futtatása is problémamentes. Jár mellé egy speciális toll, az S Pen, amely egyrészt távirányítóként is használható, másrészt pedig pazar grafikák, illusztrációk, illetve jegyzetek elkészítését teszi lehetővé. A 300 000 forintot kóstáló Note9 már a külsejével jelzi, hogy egy topmodell, egy igazi státuszszimbólum termék, amelyről egyszerűen süt az innováció.

