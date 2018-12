Öt ajánlott készülék, ha tévét venne karácsonyra

Sokan hagyományosan év végére időzítik a televízióvásárlást, hogy az ünnepeken lepjék meg szeretteiket, családjukat vagy magukat egy új készülékkel. Csakhogy a választék hatalmas, 2018-ban is rengeteg új modell került piacra, amelyek között akadnak jobban és rosszabbul sikerült készülékek egyaránt.

Ezt onnan is tudjuk, hogy idén amellett, hogy jó pár tesztkészüléket kaptunk kölcsön egy rövid időre, rengeteg tévét kipróbálhattunk vagy láthattunk közelről működés közben a piaci résztvevők hivatalos eseményein, illetve a nagy nemzetközi kiállításokon vagy zárt körű rendezvényeken.

A tapasztalatainkra építve arra vállalkoztunk, hogy segítséget nyújtsunk a tévévásárlás során, és ajánljunk 5 konkrét televíziót, amely a meglátásunk szerint jó vételnek számít.

Törekedtünk arra, hogy a csúcsmodellek mellett az olcsó kategóriát is érintsük, hiszen sokan nem akarnak vagy tudnak sok pénzt áldozni egy tévére.

Az olcsó: Philips 4100

Van egy bizonyos szint, ami alá szerintünk nem érdemes benézni. Így aki tényleg vállalható kép- és hangminőséget kínáló, felhasználóbarát, megbízható modellt keres, az jobban jár, ha nem próbál szerencsét a noname márkák birodalmában.

A Philips 4100 (egészen pontosan: 32PFS4132) viszont egy korrekt televízió, amely már 65 000 forintért megvásárolható. Különösebben szépnek nem mondanánk, de ennél fontosabb, hogy a Full HD (1920 x 1080 képpont) felbontású, 32 inches (82 cm) képátlóval bíró készülék remek képminőséget produkál, köszönhetően a saját fejlesztésű, integrált Crystal Digital Clear képjavító csomagnak. Ez felelős a pontos szín- és hibamentes mozgásmegjelenítésért, valamint, hogy a kontraszt a lehető legnagyobb legyen. Maximális fényereje 280 nit, ami otthoni körülmények között bőven elég! A készülék internetes tartalmak elérésére nem ad módot, azaz mondjuk nem lehet rajta YouTube-videókat nézegetni, de azért előre telepített médialejátszó szoftverrel ellátták. Így elég csak bedugni a hátuljába egy pendrive-ot vagy merevlemezt, és máris megnézhetőek az azokon található videók, filmek, képek, illetve meghallgathatóak a zeneszámok.

Még több információ a termékről a weboldalon (ahol egyébként azt írják valamiért, hogy a termék nem elérhető, de ez nem igaz, számtalan boltban árulják, szóval ez csak valami hiba lehet).





Remek ár/érték arány: Panasonic FX550E

A Panasonic, bár talán nincs annyira szem előtt, mint mondjuk tíz éve, továbbra is abszolút versenyképes és vállalható tévéket kínál még a kisebb, kedvező árú szegmensben is. Az FX550E ennek tipikus példája, hiszen az általunk ajánlott, 43 hüvelykes készülék már 115 000 forintért megvehető. Ezért cserébe az ember kap egy 4K (3840 x 2160 képpont) felbontást produkáló készüléket, amely ráadásul még támogatja a nagy dinamikatartományú, úgynevezett HDR-tartalmak megjelenítését.

Az LCD-tévében a háttérvilágításért felelős LED-eket rács alakban helyezték el, aminek köszönhetően a fényerő egyenletesen oszlik el. Megkapta a vállalat egyik csodafegyverét, az interpolációs technológiát, amely fekete, illetve virtuális képkockákat illeszt be a valódiak közé, így teremtve meg a folyamatos, akadozás nélküli mozgásmegjelenítést. Az előre telepített médialejátszó szoftver innen sem hiányzik, szóval ezen is egyszerűen lehet videózni vagy képeket nézegetni. Integrált audiorendszere kellően erőteljes megszólalást produkál ahhoz, hogy a tv megtöltsön egy szobát hanggal, de az tény, hogy a modell e tekintetben egy hangprojektorral, házimozi- vagy sztereó szettel nem veheti fel a versenyt.

Még több információ a termékről.

Az Android-tv: Sony XF75

A Sony 55 inches, azaz 139 centiméteres képátlóval bíró, XF75 sorozatba tartozó, 200 000 forintot kóstáló készüléke a középkategória mintapéldányának tekinthető. A LED LCD-képalkotási eljárást alkalmazó tv maximális felbontása 3840 x 2160 képpont, tehát ez is egy 4K modell. Támogatja a nagy dinamikatartományú tartalmak megjelenítését, és speciális konverziós technológiája révén képes a hagyományos SDR-filmekből, videókból HDR-hatásút varázsolni.

Az 4K X-Reality PRO képfeldolgozó processzora ezen kívül többek között felbontás-felskálázást és dinamikus kontrasztot is kínál. A tv a Sony tévéktől már megszokott módon az Android TV operációs rendszerre épül, amelyen keresztül rengeteg internetes alkalmazás érhető el közvetlenül, köztük például a YouTube, a Netflix, az Amazon Prime, valamint meglehetősen sok játék is. A tv támogatja a Miracast technológiát, azaz a vezeték nélküli kompatibilis mobil eszközök képe tükrözhető a képernyőn, és a Bluetooth révén a hang pedig szintén vezeték nélküli úton lőhető ki a különféle hangeszközökre, akár fejhallgatóra is.

Az ívelt QLED-nehézbombázó: Samsung Q8CN

Sok tv-gyártó elengedte mostanra a hajlított televíziókat, de a Samsung továbbra is kitart az ívelt kialakítás mellett, és a felső kategóriában, a nagy tudású televíziók között is megtalálhatóak ezek. Ezt tökéletesen alátámasztja a Q8CN, amely a cég dédelgetett QLED, azaz kvantumpontos LED-technológiájára épül. Ez utóbbinak egyik nagy előnye a hatalmas fényerő, amelynek hála még a nagy dinamikatartományú tartalmak is maximálisan színhűen jelennek meg. A tv természetesen 4K felbontású, és az a felskálázó eljárás sem hiányzik belőle, amely képes az alacsonyabb részletességű anyagok feljavítására.

Az összes Samsung QLED-tévéhez hasonlóan a 650 000 forintba kerülő Q8CN esetében is egy, a tévéhez mindössze egy vékony, alig látható kábelen keresztül csatlakozó, akár el is rejthető külső dobozra kerültek a ki- és bemenetek. Emellett megkapta a cég egyik idei újdonságát, a Háttér mód funkciót, amelynek révén különféle speciális interaktív tartalmak, állóképek, ábrák, illusztrációk jeleníthetők meg a képernyőn. A különféle internetes tartalmak elérését szavatoló okostévéplatform innen sem hiányzik, amely a Samsung saját fejlesztésű, látványos okostévérendszere.

Még több információ a termékről.

A hibátlan kontraszt: LG C8

Az LG, mint az OLED-technológia első számú támogatója, idén is jó pár új modellel bővítette kínálatát. Többek között a C8 családdal, amelyben a 4K felbontású HDR-támogatású panel is saját fejlesztésű és gyártású, éppúgy, mint a vadi új Alpha 9 képfeldolgozó processzor. Ez utóbbi a vállalat exkluzív, négylépéses képfeldolgozási technológiájának köszönhetően, még tisztább képet jelenít meg, mely a megszokottnál kétszer nagyobb mértékben csökkenti a szemcsésedést és a sávosodást. Élességjavítója pedig a képen látható tárgy széleinek hangsúlyozásával emeli ki a finom részleteket és textúrákat. Az objektummélység-növelő pontosan elkülöníti a fő tárgyat a háttérképektől, elemzi a textúrákat és éleket, amelyeket ezután eltérően dolgoz fel annak érdekében, hogy az érzékelés pontosabb, az élek megjelenítése pedig élesebb legyen. Az OLED-technológiának köszönhetően megoldott a tökéletes fekete, a végtelen kontraszt megteremtése, a színek pedig szó szerint belülről ragyognak.

A LG C8-ba a dél-koreai cég egyedi webOS okostévérendszere került, amely talán a legjobb ilyen smart platform jelenleg. Ez ugyanis kellően gyors és stabil, a grafikus kezelőfelület pedig átlátható, és valamilyen szinten személyre is szabható. Ezen keresztül egyébként rengeteg internetes alkalmazás is elérhető közvetlenül. Említésre méltó még a dupla mélysugárzóval megtámogatott, 40 wattos integrált hangrendszer, és a speciálisan kialakított talp, amely a nézők felé terelgeti a hangokat. Ennek köszönhetően a megszólalás a megszokottnál erőteljesebb, élettelibb, dinamikusabb. Így nem is szükséges feltétlenül egy külső hangrendszert csatlakoztatni a készülékhez. Az LG C8 65 hüvelykes változata 795 000 forintba kerül!

Még több információ a termékről.





