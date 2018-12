Kiszivárogtak a Galaxy S10 várható árai

Egy terabájt háttértárral is kapható lehet a csúcsmodell.

Lassan már padlást lehet rekeszteni a várhatóan jövő februárban bemutatkozó Samsung Galaxy S10-zel kapcsolatos pletykákkal. Most egy különösen érdekes információ érkezett az Egyesült Királyságból: napvilágra került a telefon összes modelljének várható fogyasztói ára.

A jó hírrel kezdve a Galaxy S10 Lite modell 670 fontnál kezdődhet, így körülbelül 70 fonttal olcsóbbnak ígérkezik a legolcsóbb Galaxy S9-nél. Persze Galaxy S10 és Galaxy S10 Plus modelleknél már jóval vastagabban foghat a Samsung ceruzája, de az elmúlt időszak trendjei alapján váratlannak egyáltalán nem mondható a 800-1100 fontos árazás.

Galaxy S10 Lite Galaxy S10 Galaxy S10 Plus 128 GB 670 font

(240 ezer forint) 800 font

(288 ezer forint) 900 font

(324 ezer forint) 512 GB - 1000 font

(360 ezer forint) 1100 font

(396 ezer forint) 1 TB - - 1400 font

(503 ezer forint)

Ami viszont érdekes, hogy a talán már beépített 5G modemmel is rendelkező Galaxy S10 Plus elméletileg 1 terabájt beépített háttértárral is kapható lesz.

A hírek szerint az S10 Lite modellbe 5,8 hüvelykes és klasszikus kialakítású (a hosszabbik oldalai mentén nem lekerekített) érintőkijelző került. A másik két modellben már ívelt oldalú panel dolgozhat, a sima S10-ben 6,1 hüvelykes, míg az S10 Pluszban 6,7 hüvelykes.

