Óriási szoftverfrissítés jött a Radeonokhoz

Többek közt telefonra streameléssel és tanácsadással újított a meghajtóprogram.

Tartja magát az ígéretéhez az AMD, miszerint a videokártyáihoz készült Catalyst Control Center kezelőalkalmazást három éve leváltott Radeon Software minden év végén kap egy jelentős frissítést. A vállalat a héten bemutatta és elérhetővé tette a legújabb verziót, ez a Radeon Software Adrenalin 2019 Edition nevet kapta, a verziószáma 18.12.2 lett.

Az AMD Radeon videokártyákkal rendelkezők első blikkre nem feltétlenül fognak rengeteg friss funkciót felfedezni a felületén, azonban bőven akadnak újítások a legújabb kezelőszoftverben, csak épp nem ugranak azonnal az arcukba. Az egyik legtöbbek számára hasznos fejlesztés, hogy a Wattman részben bekapcsolhatóvá vált a videokártyák automatikus túlhajtása, ráadásul a szoftver már képes a normál szint alá csökkenteni a grafikus processzor és a videomemória feszültségét is.

A feszültség csökkentésével a kevésbé megterhelő játékok futtatásakor csökkenthető a videokártyák fogyasztása és hőtermelése.

A kézi tuningolás hívei a megfelelő videokártyák esetén maguk is finomhangolhatják a GPU és a VRAM frekvenciát és feszültségeit, a hűtőventilátor sebességeit. Akár azt is megtehetik, hogy minimális terhelés esetén leállítják a ventilátort.

További érdekesség, hogy a játékok teljesítményének profilozására képes eszköz került az ALT+R kombinációval megnyitható Radeon Overlay felületre. A profilozás másfél percig tart, a lefutása után a gamerek statisztikai információkat kapnak a játék teljesítményéről, plusz a szoftver megpróbál tanácsokat osztogatni, hogy milyen beállításokkal növelhetik a képkockasebességet.

A témánál tartva az új Radeon Software-ben előtérbe került egy már meglévő funkció, ami megpróbálja megállapítani, hogy megfelel-e a számítógép egy adott játék futtatására. Persze jó kérdés, hogy mennyire megbízhatóak a tanácsai, az elmúlt években a fejlesztők által megadott minimum rendszerigényeknek rendszeresen közük sem volt a valósághoz, általában messze gyengébb hardvereken is élvezhetőnek bizonyultak a játékaik.

A játékmenet rögzítésére és online streamelésére kitalált Radeon ReLive is kapott pár érdekes fejlesztést. Az új szoftverrel mostantól Android és iOS rendszerű mobileszközökre is átstreamelhető a PC-n futó játékok képe és hangja, ráadásul a virtuális kezelőszervek használatát is felajánlja az AMD Link mobilapp.

Telefonokról és tabletekről is irányíthatóak a játékok, akár Bluetooth gamepadekkel is.

Egyes számára jól jöhet, hogy a játékmenet rögzítésekor egy gombnyomással visszanézhető az előző 30 másodpercnyi felvétel, lehetőség van a rövid jelentek animált GIF-ben való exportálására, továbbá vezeték nélkül átstreamelhetővé váltak a VR-headsetekra a játékok.

A játékközvetítők számára fontos lehet, hogy mostantól könnyebben testre szabhatják a játékok képére feltett felületek pozícióját, például a webkamerájuk és a chatfelület helyzetét.

Végül érdekes, hogy az AMD Link mobilapp már támogatja a hangutasításokat, így egy „Hey Radeon" felkiáltás után például elindítható és leállítható a játékstreamelés és a játékmenet rögzítése, menthetőek a rövid visszajátszások, képernyőképek készíthetőek, továbbá képkockasebességhez és órajelekhez hasonló statisztikai információk kérhetőek.

A csak 64 bites változatban elérhető AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition a hivatalos webhely mellett az ORIGO Szoftverbázisról is letölthető.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!