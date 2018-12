A LEGO The Hobbit is ingyen beszerezhető

Szombat este hétig igényelhető a családbarát játék.

Beindultak a karácsonyi vásárok a digitális játékboltokban, ráadásul jó szokásukhoz híven ezúttal is ingyen játékokkal próbálják becsalogatni a vásárlókat. Egy ilyen akció keretében szombat délutánig az érdeklődők ingyen lecsaphatnak a Full Throttle Remasteredre a GOG-on, ráadásul a rivális Humble Store sem bírt magával, magyar idő szerint 2018. december 15. este 7 óráig bárkinek ingyen odaadja a LEGO The Hobbit című alkotást.

Sejthetően abszolút családbarát játékról van szó, ráadásul legjobb tudomásunk szerint ez az első alkalom, hogy bárki LEGO-szériás játékot osztogatna ingyen. A Traveller's Tales által fejlesztett és a Warner Bros által kiadott LEGO The Hobbit a médiától és a játékosoktól is pozitív értékeléseket kapott, Windows mellett ráadásul macOS-en is futtatható.

A játék igényléséhez csak be kell jelentkezni a Humble Store-ba, majd ezen a lapon igényelni kell, a licenckulcsa a Keys menüben kereshető elő. A termékkulcsot a Steamen aktiválhatják a játékosok, de igyekezniük kell, a beváltatlanul maradt kódokat december 20-án deaktiválni fogja a Humble Store.

