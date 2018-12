Mérföldkőnél az érintéses mobilfizetés

Már négymillió alkalommal fizettünk az NFC-s mobiljainkkal.

Dinamikusan növekszik a magyar mobiltárcás fizetések száma, a Mastercard adatai szerint már több mint 4 millió alkalommal fizettünk így az üzletekben. A technológia népszerűségét jól mutatja, hogy az első újgenerációs mobilfizetési alkalmazást mindössze két éve mutatták be, azóta pedig már további 4 nagybank ügyfelei is beköltöztethetik bankkártyájukat telefonjukba.

A Mastercard legfrissebb adatai szerint már több mint 4 millió alkalommal érintettük fizetésnél mobilunkat a bolti terminálokhoz. Ehhez a tranzakciószámhoz mindössze két évre volt szükség. Az első magyar banki mobiltárcát 2016 őszén mutatták be, ehhez azóta négy további bank csatlakozott.

Jelenleg Magyarországon a Gránit Bank, Az OTP, a K&H Bank, a Budapest Bank és az MKB Bank kínál ilyen szolgáltatást.

A mobilfizetés háttérfolyamataiért és biztonságáért a Mastercard tokenizációs megoldása felel. Ez egy olyan folyamat, amelyben a fizikai kártya helyettesítésére egy virtuális kártya, úgynevezett token jön létre. Ezt követően a token digitalizálódik, vagyis bekerül a felhasználó telefonjába, vagy más, fizetésre alkalmas okoseszközébe.

Fontos tudni, hogy a token csak az adott készülékben működik.

A felhasználó tehát úgy tud mobiltelefonjával fizetni, hogy abban nem tárolja a fizikai kártya adatait, a Mastercard megoldásának köszönhetően a fizetési műveletben egy virtuális kártyaszámot használunk.

„A mobiltelefonunknak egyre fontosabb szerep jut, hiszen a hagyományos funkciók mellett számos alkalmazással könnyíti meg mindennapjainkat, így nem csoda, hogy el se indulunk már nélküle otthonról. Éppen ez a mobiltárcák előnye is, hiszen, ha mindig nálunk van, miért ne használnánk vásárlásaink során is?" – mondta Pataky Piroska a Mastercard marketing vezetője. „E mellett, jövő ősztől lép életbe a PSD2 irányelv, amely gyökeresen alakítja majd át azt, ahogy fizetünk. A mobilunknak ebben is kiemelt szerep jut majd, hiszen az online tranzakciók során hitelesítési eszközként használhatjuk: erre kapjuk majd bankunktól az egyszeri kódokat, de akár ujjlenyomatunkkal, archálónkkal is fizethetünk a jövőben."

