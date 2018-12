Ezek a srácok lenyomhatják Dancsót és Pamkutyát

Van még szórakoztató videós Dancsó Péteren és Pamkutyán kívül. De amikor egy szatirikus, ironikus paródiavideónak társadalomkritikai mondanivalója van, az már kevesebbekhez tud eljutni. Pedig az alábbi klip kifejezetten sok stílusjegyet emel be a most trendi, rerto 90-es éveket meglovagoló zenei hullámból. A csapat, az ART Bite pedig igen ígéretes színfolt a magyar videós palettán.

Ha a 90-es évek már meg is hódította a YouTube-ot és a zenei sztyeppét, akkor miért ne toljuk le annak a zenei korszaknak a paródiáját, amiben mi, az Y generáció nőttünk fel?

- indokolta Lenzsér Olivér, az ART Bite-formáció egyik tagja. Ezzel a gondolattal hozta össze az ART Bite YouTube-csatornája, vagyis Lenzsér Olivér és Madar Csaba, illetve az Oliverfromearth formációja, tehát Patócska Olivér és Barabás Dávid legújabb kollaborációját, a BingBong videóklipet.

Indokolatlanul diszkóban hordott napszemüvegek, a nagy sikerű Aranka szeretlek című számból ismert, mára már kellemetlenül fehér, lenge vászonnadrág, bőrpapucs, azték mintás izoming és a kihagyhatatlan felnőtt filmes bajusz.

A korkép küllemben kerek, már csak a mértéktelen diszkóra való fogyasztás hiányzott a szövegből, amit mindannyian megkaphattunk annak idején Kozsótól, a Kozmixtól, Basshuntertől, a Gunther and the Sunshine Girls-től és kortársaiktól.

Ha az X-faktorban az UFO-lányok értelmetlen szövegei igen népszerűek ma, akkor ebben a keretrendszerben mozogva a srácok se tolják túl a refrén magas iskolázottságát. Klipjük 0 forintos költségvetésből készült, de kellet hozzá Patócska Olivérék produceri háttere, akik kisujjból kirázták a zenét, és az ART Bite videós háttere, hiszen nekik szintén nem okozott nagy fejtörést összehozni egy klipet.

Ki használ még zoomot felvétel közben egy kamerán?

Hát ŐK! Pont azért, mert már nem divat, de korhű, árulják el nekem a srácok.

Na jó, az igaz, hogy azért a Globe Royalt meg kellett kérni

- vallják be, hogy had diszkózzanak már egy picit bent, de ígérik, nem zavarnak majd senkit sem. Viszont nem ez volt az első számuk, ami érdemtelenül kevés megtekintést kapott a magyar interneten.

Messze megelőztek mindenkit

A BIG SHAQ Mans not hot - NINCS MELEGÜNK! (HUN Parody) c. számuk az amerikai verzió magyarra fordítása szóról szóra. Ezzel azt is érzékeltetni akarták, mennyire végtelenül egyszerű a szöveg ahhoz képest, hogy mekkora sikert ért el. Időben kapták el a hullámot, jelentősen megelőzve bárkit, aki itthon feldolgozta volna az eredeti számot. Bár technikailag nem vitték túlzásba a feldolgozást, de lévén, hogy számított a gyorsaság, és még nem voltak benne biztosak, hogyan fogadja a közönség, ez tűnt a legideálisabb megoldásnak.

Jól gondolták, a videó most 470 ezer megtekintésnél jár.

A fiúk szerint nagyon érdekes, hogy a legtrashebbnek szánt videójuk lett a legnépszerűbb. Sajnálják, hogy erre van igény, de fontos visszajelzés volt nekik ahhoz, hogy eldöntsék, ezen az úton szeretnének-e tovább haladni, vagy inkább mással próbálkoznak. És hát próbálkoztak is a feliratkozó- és nézettségtarhálással, ennek tudhatók be legtöbbször a kevés mondanivalóval bíró kooperációs videóik, amikben más, náluk vélhetően ismertebb és/vagy olyan célközönséget elérő videósok szerepelnek, akik nézőihez más úton nem jutnának el.

Az ART Bite szatirikus, ironikus humort képvisel

Videóikban a világ híreit mondják fel sitcomszerű (szituációs komédia) helyzetekben. Ezekre reflektálnak, egy-két saját gondolattal egészítik ki azokat. Amikor zenei anyagokhoz nyúlnak feldolgozás, paródia vagy saját szerzemény esetében, akkor igyekeznek társadalomkritikába csomagolni azt. Ezzel persze a szórakoztatáson kívül van egy másodlagos jelentéstartalma is az alkotásaiknak.

Viszont ez egyben korlát is: nem mindenki érti, sőt, befogadása némi gondolkodást igényel.

Van tehát egy felső plafon, ami nemcsak a YouTube-algoritmus miatt, hanem a potenciális befogadók feliratkozói számában is jelentkezik. Ezért is kaptak nem kevés negatív kommentet, amikor - ahogy a kommentelők fogalmaznak - befeküdtek a feliratkozószám-hajszolásnak, és velük tartalmasságban kevéssé összemérhető videósokkal készítettek közös videót. Ilyenkor több videós áll össze, és együtt forgatnak videót, de eltérő tartalommal mindannyiuk csatornájára. Persze, ezeket szemlélve fontos kiemelni, hogy az Olivér és Csaba által vezetett, saját csatornáikra szánt videóik többnyire tartalmasabbak és minőségibbek, mert erre azért odafigyelnek, csak más a keretrendszer.

Tükörfordítás után már saját paródiát készítettek

Lil Pump Gucci Gang című számának paródiafeldolgozása lett a második legnézettebb videójuk, ahol a szövegbe már üzenetet is vittek. Ezt a számot videóklippel készítették el, Go Próval és képstabilizátorral. Teljes mértékben társadalomkritika, azon belül is a YouTube-ra feltöltött videók ostorozása. A tartalmatlan videók népszerűségére reflektálnak, úgy is, mint a fahéjkihívás vagy az egyszerűbb üzenetek semmitmondása. Érdekes tapasztalatuk volt, hogy a Z generációban igen sokakhoz elért az eredeti szám, sőt, annak általuk készített paródiaváltozata is, amit már utcán is hallgattak fiatalok. Ez a szám már ismerős stúdiójában készült, így minőségben jobb volt, érződik is a félprofi környezet.

Saját szöveg, klip, zene

2018 nyarán saját számot készítettek, ARTBite TRA$HÓK ft. Oliverfromearth //LATTE// címmel. Ez egy traprapp stílusparódia, nem pedig egy már ismert szám feldolgozása volt. Patócska Olivér és Barabás Dávid volt a zeneszerző, azaz az OLIVERFROMTEARTH formáció. Olivérrel egyébként ARTBite Oli a Holnap Tali forgatásán barátkozott össze. A szám nehezen indult be, amit több dolognak is tulajdonítanak a fiúk.

Egyfelől saját szám, amit nehezebben fogad el a közönség, ha még nem ismert valaki, másfelől a YouTube-algoritmusa sem segítette a terjedést.

A forgatás két helyszínen volt, az egyik egy stúdióban történt, rózsaszín háttér előtt, ahol első 4 K-s felvételeiket rögzítették. De alkalmaztak egy technikai újítást. Mindig is érdekelte a srácokat, hogy lehet, hogy a videóklipekben a szájszinkron a helyén marad, de az előadó mozgása lassított. Ennek jártak utána, így végül a felvétel 130-140 százalékra felgyorsítva, hadarva történt, amelyet utómunkával visszalassítottak, így az artikuláció a helyén maradt, de a mozgás slo-motionnek hat.

A zene címe, a Latte is egy híg ital, akárcsak az érzelmeink. Annak ellenére szeretjük pl. Mr. Missh, Burai Krisz és hasonló előadók zenei munkásságát kifejezetten, azt vettük észre, hogy a szövegeikben megjelenő magánéleti, párkapcsolati problémáikat önmaguk okozzák

- mondja Csaba, a formáció másik tagja.

Azt vették észre a srácok, hogy a mai popular zenékben megjelenő magánéleti problémákat sokszor nagy százalékban az előadó gyenge érzelmi intelligenciája okozza.

El mehet a másik a sunyiba, ha meg csal, de nekem lehet.

Szerintünk a Follow The Flow mostani slágere, az Anyám mondta c. szerzemény erre a lelkületre komoly módon tökéletesen ad választ.

Mérges vagyok a világra és frusztrált, mert nem értem. Elküldöm a másikat egy melegebbre éghajlatra, mert a feltétel nélküli pozitív odafordulást csírájában elfojtom. Súlyos egók és kevés megértés van, valami ilyesmi a helyzet

- emeli ki Olivér.

A csatorna további, humoros, de társadalomkritikát bőven adó tartalmain most is gondolkoznak. Szeretnének nőni, viszont joggal merül fel a kérdés, hogy elmenjenek-e egy Dancsó Péter-féle sokakhoz igen könnyen szóló és befogadható tömeghumorirányba. Az már most biztos, hogy nemcsak nagy slágereket tudnak átvenni és feldolgozni, ahogy a Pamkutya-duó teszi, de túl is szárnyalják őket a saját szerzeményekkel, társadalomkritikával és a forgatások technikai eszközeivel. Kérdés persze, mekkora nézői igény van az elgondolkodtató humorra.