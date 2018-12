Többkamerás őrület az olcsó mobilok között is - Samsung Galaxy A7 teszt

Az idei trend telefóniában egyértelműen a "sok kamera" megjelenése a hátlapon. Egyre több gyártó próbálkozik ugyanis ilyen mobilokkal, és közéjük tartozik a Samsung is. A dél-koreai konszern ráadásul már a viszonylag kedvező árú modellek között is megjelent egy ilyen jellegű készülékkel, a Galaxy A7 személyében.

Nézzük mire jó a sok kamera, és egyáltalán milyen telefont sikerült összerakni a lencsék mögé. Korrektül összerakva.

Első pillantásra akár azt is mondhatnánk, hogy itt egy csúcsmobilról van szó, hiszen bár notch nincs rajta, az A7 a jó 74,4 százalékos képernyő/frontfelület arányával, vékony káváival, az enyhén hajlított szélű, kijelzőt fedő üveglappal a drágább okostelefonokat idézi.

Ahogy pedig kézbe vesszük, az is érződik, hogy korrektül összerakták, stabil a szerkezet, nem nyikorog, nem olcsó kopogós műanyagot használtak, és odafigyeltek az apró részletekre is. Viszont sajnos a készülék nem víz-, por- és ütésálló, tehát javallott azonnal valamilyen tokot és védőfóliát beszerezni hozzá. Az egyre inkább elterjedőben lévő C-Type helyett a régebbi, kevésbé sokoldalú micro USB típusú csatlakozó került rá, amelyen keresztül az akkumulátor is tölthető. Az viszont pozitívum, hogy a Samsung e készülékről sem hagyta le a hagyományos analóg 3,5 mm-es, azaz fejhallgatócsatlakozót.

Remek kijelző!

Már korábban is volt arra példa, hogy a Samsung egy belépő szintű telefonjába OLED kijelzőt épített, így nem lepett meg különösebben, hogy az A7 is ilyen típusú megjelenítőt kapott, de persze azért még örültünk neki!

A hat inches, 16,7 millió árnyalat megjelenítését szavatoló képernyő felbontása 2220x1080 képpont, ami ma már közepesnek számít, épp úgy, mint a 441 ppi pixelsűrűség-érték.

Az alkalmazott képalkotási technológiából fakadóan a fekete hibátlan, 0 nit fényerejű, ezáltal a natív kontrasztarány végtelen! A színek természetesek, ragyognak, szinte leugrálnak a képernyőről, a betekintési szög pedig hibátlan. A mozgásmegjelenítés rendben van, anomáliákat nem tapasztalni, akadozás, elmosódás nem jelentkezett. A maximális fényereje 362 nit, ami a világcsúcstól messze elmarad, sőt ma már különösen jónak sem számít, de azért arra elég, hogy napfényben is lehessen jól használni a készüléket.

Bekapcsolva

A modell az Android 8.0 Oreo operációs rendszerre épül, ami magyarul is "tud", gyors, stabil és a használata senkinek sem okozhat problémát, hiszen a kezelésbe hamar bele lehet jönni. 3300 mAh akkumulátora az egyik nagy erőssége, hiszen hétköznapi, normális használat mellett, netezéssel, játékkal, filmezéssel, zenehallgatással, videózással akár 12-13 órányi működésre elegendő energia eltárolását szavatolja. A hangszórója nem valami nagy durranás, bár hanghibákat nem tapasztalni, a megszólalás aránytalanságai miatt mégsem kifejezetten jó a hangminőség. Viszont ha fej- vagy fülhallgatót dugunk rá, akkor már sokkal pofásabb az összkép, hiszen ilyenkor már lehet hallani a basszusokat, és a sztereó sem hiányzik. A mikrofonja remek, hiszen az nem torzít, nem gerjed, így beszélgetésre kifogástalanul használható.

Bár az alkalmazott hardverkonfiguráció (nyolcmagos Exynos 7885 processzor + 4 GB RAM + Mali-G71 GPU) egyáltalán nem számít 2018-ban különösebben figyelemre méltóbbnak, de tény, hogy a kategória legtöbb képviselője elé helyezi az Galaxy A7-et. De ettől még az is igaz, hogy a nagyfelbontású videóknál, komplex 3D grafikájú játékok vagy nagy számításkapacitást igénylő alkalmazások futtatása során bizony bele-bele lehet futni akadozásba, apróbb döcögésekbe.

A teljesítmény mérésére szolgáló legnépszerűbb szoftver, az AnTuTu Benchmark lefuttatása során 122 733 pontot gyűjtött, amivel a jelenlegi telefonos felhozatal harmadik-negyedik vonalába fér be.

Az adattárolásra szolgáló belső memória 64 GB kapacitású, ami ma még bőven elég. Nem kell szorongani, hogy elférnek-e a videók, képek, és még a nagy játékoknak vagy komplett filmeknek is jut bőven hely.

Tripla kamera

A készülék egyik különlegessége tehát a triplakamerás rendszer. Ezek közül a főkamera egy 24 megapixeles egység, amely 77 fokos látószöggel és f/1,7 rekeszértékkel büszkélkedhet. Ezt szánja a cég az általános használatra, amikor a már megszokott módon akarunk lefotózni vagy levideózni valamit. Emellett helyet kapott a telefonon egy speciális, nagylátószögű (120 fokos) kamera is, ami tehát jóval nagyobb területet képes belátni. Ez nagyon hasznos lehet például tájképeknél, sport- vagy esküvői fotóknál, de akár városnézésnél is (a galériában található erre példa). A harmadik pedig egy kiegészítő, 5 megapixeles kamera, amely a mélységélesség illúzióját keltő, portré típusú képek elkészítésénél játszik nélkülözhetetlen szerepet. Tehát mind a három kamerának van értelme, van feladata, ami által sokoldalúbbá válik a telefon.

Természetesen megoldott a HDR- és panorámafotók készítése, valamint különféle grafikai elemekkel, effektekkel színesíthetőek a fotók és videók (Full HD a maximum). A tapasztalataink szerint sötétben, kevés fénynél nem teljesít hibátlanul a termék, hiszen megfigyelhetőek apróbb képzajok, anomáliák, és előfordul, hogy a színhőmérséklettel is akadnak problémák. Világosban viszont megmutatja az erejét, ugyanis eszméletlen szép képek és videók hozhatóak létre a segítségével. Az előlapon lévő szelfikamera 24 megapixeles, a kiegészítő funkciók innen sem hiányoznak, és ezzel is egész szép anyagok készíthetőek, ami a vloggereknek, bloggereknek igen hasznos lehet.

Értékelő

Az tény, hogy nem a Galaxy A7 a világ legszebb, legnagyobb tudású, leggyorsabb, legkülönlegesebb telefonja, de nem is ennek szánták, ami az árán is meglátszik. A kategóriájában pedig egyértelműen a legjobb mobilok közé tartozik

A teljesítménye elfogadható, a dizájnja rendben van, a fotós-videós képességei a három + egy kamarának köszönhetően szokatlanul sokoldalúak, a képernyője pedig remek.

Még több információ a termékről.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!