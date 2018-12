Két hétig ingyenes a Subnautica

Húszeurós játékkal csalogatja a gamereket az Epic Games.

Nem panaszkodhatnak a számítógépen játszók, a digitális áruházak folyamatosan osztogatják az ingyenes játékokat, hogy bevonzzák a vevőket. Most szombat délután három óráig ingyen beszerezhető a Full Throttle Remastered, emellett szintén ma este 7-ig a LEGO The Hobbitra is lecsaphatnak az érdeklődők.

Akiket nem érdekelnének ezek a játékok, vagy lemaradtak volna róluk, azoknak sincs miért bánkódniuk: 2018. december 25-ig ingyen beszerezhetik az idén januárban megjelent, teljes áron 20 euróért osztogatott Subnauticát a napokban elindult Epic Game Store-ban. Egy víz alatt játszódó, nyílt világú túlélőjátékról van szó, rendkívül erős hangulattal, a sajtó és a játékosok is nagyon pozitívan fogadták.

További érdekesség, hogy az Epic Games Store egész jövő év folyamán ingyen játékokat fog osztogatni, az éppen kínált termék kéthetente változik majd.

A Subnautica beszerzéséhez telepíteni kell az innen letölthető Epic Games kliensprogramot. A bejelentkezés után a Store menübe kell navigálni, a tetején ott van egy képecske az ingyenes Subnauticáról. Erre kattintva betöltődik a játék áruházas oldala, a vásárlás gombot kell választani, majd a bejövő lapon már csak le kell okézni a nulla eurós vételt.

Kártyainformációkat nem kell megadni a játék beszerzéséhez.

