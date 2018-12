Erre a mobilgyártóra lesz érdemes figyelni jövőre

Felfrissült imázzsal és izgalmas készülékekkel szeretné erősíteni pozícióját a Huawei Csoporthoz tartozó Honor, amely a köztudatban eddig főleg a kiváló ár-érték arányáról volt ismert. Most szintet lépnének.

A Honor az egyik leggyorsabban növekvő e-brand az okostelefonok piacán, Kínában már vezető ebben a kategóriában, de Oroszországban, Spanyolországban, Csehország is roppant erősek, Finnországban például sokkal népszerűbbek, mint az anyavállalat. Míg többek között a a Huawei kutatás-fejlesztés központjainak eredményeiből részesülnek, és a gyártás is együtt zajlik, a két brand kommunikációja idén különvált, és a Honor igyekszik önálló márkaként megszilárdulni a köztudatban. Az eddig fő pozitívumként ismert kiváló ár-érték arány mellett most lépnek egy nagyot a közelgő Honor View 20 nevű készülékkel, amelynek az európai bemutatója egy bő hónap múlva, Párizsban lesz, az eseményre szóló meghívó pedig elárulja a készülék egyik legizgalmasabb tulajdonságát.

A telefon teljes előlapját a kijelző tölti ki, bevágás nélkül, az előlapi kamerát pedig a kijelző bal felső sarkába építik bele. De nem csak ezért lesz érdemes figyelni rá, továbbfejlesztett Kirin 980 processzorral érkezik majd, amely a világ első 7nm-es mobiltelefon SoC chipsetje, ezt használja a Huawei Mate 20 Pro is. A Droid Shout szerint, amely hivatalos grafikát is közöl a telefonról néhány nappal a kínai bemutató előtt, 6,4 hüvelykes, 2310x1080-as felbontású Full HD+ kijelzőt tesznek a telefonba, 4000 mAh-s, vagyis nagyon izmos akkumulátor kerül bele, az előlapi kamera 25 megapixeles lesz, és mesterséges intelligencia (MI) által támogatott funkciókat is bír majd. A hátlapra egyetlen, 48 megapixeles brutális szenzor kerül majd, amit a Sony szállít, és a hírek szerint remekül kezeli majd az éjszakai fényviszonyokat is, nyilván a MI itt is dolgozik majd alaposan. Hat gigabájtos memória és gyorstöltés funkció segíti majd a mindennapokat. A készülékben sokban hasonlít a nemrég Kínában bemutatott Huawei Nova 4-re, de utóbbiba például nem a legújabb Kirin processzor került, és úgy tudjuk, Magyarországon nem is lesz kapható, egyelőre csak kínai forgalmazásáról lehet tudni. Fontos kiemelni, hogy ezek az információk nem hivatalosak, a januári, párizsi bemutató után lehet pontos képet alkotni arról, hogy az európai, köztük a magyar vásárlók milyen készüléket kapnak, és főleg milyen áron.

Változik az imázs

A Honor az új készülék bejelentését már új logóval várja. Az új márkajelzés lényegesen eltér az előzőtől, teljesen új színeket kapott és a kisbetűket is nagyokra cserélték. A vállalat több, mint 100 verzió közül választotta ki végül a Francia Esztétikai Akadémia (French Academy of Aesthetics) által tervezett logót. A letisztultságával és az univerzális stílusával illeszkedik a Honor számára elsődleges célcsoportot jelentő Y és Z generációk igényeihez, a színátmenetes verzió pedig a Honor termékdizájnban is használt merész színeire utal. A márka eddig is a fiatalosnak számított, nem véletlen a gazdag színpaletta, a tájékoztatásuk szerint a több mint 100 millió online követőjük 80 százaléka 18-35 év közötti.

A szlogen csak a logóból tűnik el, a márka mottója, a „For The Brave” (A bátraknak) továbbra is szerves része az arculatnak, a cég reményei szerint tükrözve a Honor szellemiségét. A bátorság a Honor közleménye szerint megnyilvánul a marketingeszközök merész megválasztásában vagy a legújabb technológiák alkamazásában - elég csak az egyik első duálkamerás okostelefonra gondolni, amely a Honor 6 Plus volt 2015-ben, vagy a Kínában nemrég bemutatott Honor Magic 2-re hat kamerával és szétcsúsztatható kivitellel. Az elődmodell szintén izgalmas újításokat hozott a kínai piacon, a bemutatón az Origo is jelen volt. A januárban bemutatásra kerülő Honor View 20 pedig az első olyan forgalomba kerülő okostelefon lehet az európai piacon, amely notch vagy bevágás helyett már a kijelzőbe épített előlapi kamerával, így pedig a teljes előlapot elfoglaló kijelzővel érkezik.