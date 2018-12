Hasznos mobilapp készült a természetjáróknak

A Magyar Természetjáró Szövetség elindította Magyarország első online térképes útikalauz szolgáltatását, a Természetjáró túravezető alkalmazást. A Természetjáró applikáció az Európában jól ismert, német fejlesztésű Outdooractive programja alapján készült, mely mostantól magyar nyelven, hazai útvonalakkal, információkkal és extra tartalmakkal érhető el a szabadtéri aktív időtöltést kedvelők számára.

Decembertől ingyenes alkalmazás segíti a hazai alkalmi kirándulókat és gyakorlott túrázókat a szabadidejük élvezetes eltöltésében. A Természetjáró applikáció rengeteg lehetőséget ajánl gyalogtúrázók, tájfutók, kerékpárosok, vízitúrázók és egyéb kültéri sportok kedvelői számára: az ajánlatok gyorsan és könnyen szűrhetőek hossz, nehézség vagy a tőlünk való távolság szerint. Az applikációban számos további funkció – köztük csúcskereső, magasságmérő, dőlésszögmérő, sebességmérő, QR-kód olvasó és iránytű – támogatja a túrák teljesítését.

A választott útvonal a térképen rögzíthető, sőt akár előre letölthető, így internet nélkül is navigálhatunk a terepen szinte bárhol a világon – az alkalmazás segítségével éppúgy megmászhatjuk a Kékest, mint a Magas-Tátra valamelyik csúcsát, vagy a Kilimandzsárót. Magyarország legnépszerűbb túramozgalmai, az Országos Kéktúra, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és az Alföldi Kéktúra külön menüpontban érhetőek el a hivatalos nyomvonallal, szakaszolással, az összes pecsételőhellyel, valamint számtalan útba eső látnivalóval és szállással.

A túraajánlatokat a Magyar Természetjáró Szövetség szakértői csapata szerkeszti és bővíti folyamatosan. A Természetjáró applikáció további előnye, hogy közösségi alapú szolgáltatást is nyújt, azaz a felhasználók maguk is létrehozhatnak egyéni útvonalakat, megoszthatják a túráikat, képeket tölthetnek fel, valamint értékelhetik a szálláshelyeket és a látnivalókat. Ezáltal a közösségi vélemények és az egyéni tapasztalatok is segítik a felhasználók eligazodását a helyszínek, látnivalók és túraútvonalak között.

Azon túlmenően, hogy egy rég várt megoldást nyújtunk át a túrázóknak, külön örömmel tölt el, hogy az alkalmazás révén egy olyan, nemzetközi szinten is bejáratott platformhoz csatlakozunk, amely világszerte több millió felhasználóval büszkélkedhet. Magyarország egyedülálló tájait ezáltal nem csak a hazai, hanem a külföldi turisták is könnyebben felfedezhetik majd

– emelte ki Tassy Márk, a Magyar Természetjáró Szövetség igazgatója.

A Természetjáró applikáció motorja a német Outdooractive Nyugat-Európában széles körben elterjedt, de a világ más részein is használt fejlesztése. A magyar változat annyiban is különleges, hogy ingyenesen kínál több prémium szolgáltatást, mint amilyen például az offline terepi navigáció, valamint számos extra tartalmat külföldi testvéreihez képest: több ezer látnivaló, köztük kilátópontok, múzeumok és a kisvasutak megtalálhatóak benne részletes ismertetővel, a választást segítő fényképekkel és hasznos megközelítési információkkal.

A szálláslehetőségek szintén könnyen feltérképezhetők, és a kínálat napról napra bővül.

A felhasználók a Természetjáró Kedvezménykártya (TEKA) elfogadóhelyeit is láthatják, aki pedig még nem rendelkezik ilyen kártyával, az alkalmazáson keresztül egyszerűen igényelheti. A Természetjáró abban is segít, hogy a túrázó családok és baráti társaságok felkészültek legyenek a váratlan helyzetekre, ezért lehetőség van az applikáción belül telefonos segélyhívásra, tartalmazza az időszakos turistaút-lezárásokat, és megtalálhatóak benne például a legközelebbi MOL benzinkutak is.

Az alkalmazás ingyenesen letölthető Androidra és iOS-re.

