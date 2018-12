Klasszikus stratégiai játékot osztogat az Ubisoft

Városépítésről és terjeszkedésről szól az Anno 1602.

Tombol az ünnepi hangulat a digitális játékboltokban, azaz mindegyikük szeretne dolgokat eladni a gamereknek, így a bevonzásuk érdekében ingyenes játékokat osztogatnak. Pár napja az Epic Games Store ingyen kínálja az egészen új és kiválóra értékelt Subnauticát, most pedig december 23. éjfélig az Ubisofttól szerezhető be térítésmentesen az Anno 1602: Creation of a New World című stratégiai játék.

Ezúttal egy klasszikus címről van szó, az osztrák Max Design által fejlesztett termék még 1998-ban került piacra. Az Anno 1602 egy városépítős stratégia, a játékosoknak egy névtelen európai nemzet gazdaságát kell menedzselniük, majd újonnan felfedezett szigetekre kell terjeszkedniük.

A játék beszerzéséhez telepíteni kell az Ubisoft Uplay kliensprogramot, majd a bejelentkezés után a felső részen látható Anno 1602 Giveaway menüben örökre hozzárendelhető az éppen használt felhasználói fiókhoz.

