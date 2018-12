mindiGO TV néven folytatja az online MindigTV

A nevében, funkcióiban és tartalmilag is megújult szolgáltatásban regisztrációt követően már 16 tévécsatornát érhetnek el ingyenesen a nézők és mostantól nemcsak Android és iOS készüléken, hanem a tv.mindigo.hu weboldalon böngészőből is elérhetik a csatornákat.

Az élő műsorok mellett a csatornák egy részét hét napig vissza is lehet nézni és a videótárban is számos tartalmat lehet ingyenesen megtekinteni, ezen felül pedig előfizetés keretében további csomagok is elérhetők. A MinDig TV Extra előfizetők – a kártyaszámuk megadását követően - akár további 40 tévécsatornát is elérhetnek további díjfizetés nélkül.

A megújult szolgáltatásban a következő 16 tévécsatorna műsorát lehet ingyen nézni: M1, M2, Duna, M4 Sport, M5, Duna World, Izaura TV, Zenebutik, FEM3, Smile of a Child/Juce TV, Heti TV, FIX TV, Balaton TV, D1, Bonum TV, PAX TV. Ezen kívül minden MinDig TV Extra előfizető a csomagjában szereplő csatornák többségét online is nézheti, így

közel 60 tévécsatorna érhető el a mindiGO TV kínálatában.

Karácsonyi promóció keretében december 24-ig a Sony Movie, december 25-től pedig a Sony Max csatornát érhetik el a nézők a kéthetes ingyenes időszakban.

Folyamatosan frissülő videotéka és visszanézhető műsorok: A videótárban jelenleg a TV4 és az M3 csatornák kínálatából érhetők el klasszikus filmek és sorozatok. Ezen kívül a MinDig TV Extra előfizetéssel rendelkezők a TV2 visszanézhető tartalmait is igénybe vehetik.

Népszerű újdonság a műsorújságból elérhető visszanézhető funkció, mellyel a csatornák műsorait akár hét napra visszamenőleg meg lehet nézni.

Két előfizetéses csomagot is kínál a mindiGO TV az ingyenes csomagokon felül. Az M3 csomag nem csak a klasszikus tartalmakat sugárzó csatornát foglalja magába, hanem számos régi sorozatot is az M3 videótárból. Az Epic csomag három különleges csatornát tartalmaz. Az Epic Drama csatornán jelentős események, nagy emberek és óriási drámák, viharos szenvedélyek, árulások történetei várják nap, mint nap a nézőket. A Viasat Nature természetfilm- és állatvilág csatorna, a Viasat Explore pedig elsősorban a sportok, extrém műsorok kedvelőinek kínál merész, vakmerő kalandokat. A weboldalon online bankkártyás fizetési lehetőség biztosított az ügyfelek részére, a mobil applikációban pedig applikáción belüli vásárlás érhető el.

A műsorújság személyre szabható, bejelölhetők a kedvenc csatornák vagy akár a kedvenc műsorok is, illetve tematikus csatornaszűrők is rendelkezésre állnak. A kedvenc műsor beállítása esetén az érdeklődő a műsor indulása előtt értesítést kap telefonjára vagy a megadott e-mail címére. Újdonság, hogy a műsorújságban nem szereplő filmcím, rendező vagy színész neve is megadható az értesítéseknél.

