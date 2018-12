Döbbenet: ezzel a dobozzal mozitermet csinálhat a nagyszobából

Az LG az elmúlt egy évtizedben szívós munkával masszív hídfőállást épített ki a projektoros iparágban, és sok tradicionális szereplőt hátraszorítva vált az egyik megkerülhetetlen piaci résztvevővé. Ezt többek között a kellően széles termékpalettának is köszönheti, ráadásul a cég kínálatában jó pár különleges modell is helyet kapott, így például zsebméretű vagy totálisan egyedi kialakítású készülékek.

Ez utóbbi csoport egyik jeles képviselője a CineBeam HU80KSW nevű eszköz, amiről első pillantásra valószínűleg kevesen mondanák meg, hogy egy projektor. A terméket mi is megkaptuk rövid időre, így közelebbről szemügyre vehettük működés közben.

Egyedülálló kialakítás

Egy 16,5 centiméteres élekkel rendelkező, négyzet alapú, majd fél méteres, égészen pontosan 47 centiméter hosszú hasáb a készülékház, tehát ezúttal elfelejtették a hagyományos, unalmas, tégla formát. A lencse az orrán kapott helyet, egy spéci, mozgatható, tükrös fedőlap társaságában. Utóbbinak köszönhetően függőleges pozícióban is használható a modell, hiszen ilyenkor a felfelé vetített képet eltéríti.

Ennek révén pedig sokoldalúan használható a HU80KSW, úgy, ahogy a felhasználónak a legkényelmesebb. Ha akarja az asztalra fektetheti vagy fellógathatja a plafonra, de ha úgy jobban megfelel, akár a szoba közepére is állíthatja vagy felakaszthatja a falra. A rajta lévő HDMI, optikai-, illetve analóg audio ki- és bemeneteknek köszönhetően egyszerűen csatlakoztatható médialejátszóhoz, médiaboxhoz, set top boxhoz, játékkonzolhoz, számítógéphez, hangprojektorhoz vagy házimozi szetthez akár, és még egy fejhallgató is rádugható gond nélkül. A terméken található egy fogantyú is, így egyszerűen szállítható. Az alsó részén, belül pedig egy kábeldob kapott helyet, amire felcsévélhető az áramellátást biztosító vezeték, ami remek ötlet, és a megvalósítás is jól sikerült

Miért vegyünk projektort? A projektor legnagyobb hátránya egyben a legnagyobb előnye is. Nem lehet egyszerűen csak bekapcsolni, mint egy tévét és nézni. A projektorra rá kell készülni. Vásznat leengedni, szobát elsötétíteni - igen, a legjobbak sem működnek rendesen napfényes szobákban - és elindítani egy filmet. Így pedig a projektor az óriási képméret mellett a fent említett "szertartásnak" köszönhetően méginkább erősíti a mozi élményét. Ilyenkor az ember odafigyel a filmre, jobban befogadja azt és így valóban kikapcsolódik a mozizás közben. Ráadásul egy projektort általában nem használunk tévézésre ami, ha megfigyeljük a mai műsorokat, tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem pocsékoljuk az időnket valóvilágokra és értéktelen "ki-néz-magasabbra" vetélkedőkre. Így több idő marad olyan kellemes, nyugtató tevékenységre, mint az olvasás, zenehallgatás, vagy urambocsá' kirándulás és tényleg csak akkor nézünk filmet, ha filmet akarunk nézni.

Képminőség

A DLP képalkotási eljárást alkalmazó projektor lézeres fényforrást használ, amelynek köszönhetően az üzemidő eléri a 20 000 órát. Ez azt jelenti, hogy ha napi 8 órán keresztül használják, akkor 7 évig bírja a strapát. A maximális fényerő 2500 ANSI lumen, ami otthoni körülményekhez bőven elég, hiszen már félhomályban, elhúzott függönyök mellett és abszolút élvezhető lesz a kép.

A maximális felbontás 3840 x 2160 képpont, azaz a termék képes a 4K tartalmak megjelenítésére, sőt még a nagy dinamikatartományú anyagok kezelése is megoldott. A termék az úgynevezett közepes vetítési távolságú projektorok közé tartozik, ami azt jelenti, hogy

110 centiméteres távolságból 40, 290 centiméterről 100, 430 centiméterről pedig 150 inches (közel 4 méteres!) képátló létrehozására képes.

A projektorok egyik rákfenéje a torzulás, hogy elcsúsznak az arányok, ferdék lesznek a vonalak, ha nem sikerül tökéletesen pozicionálni a vetítőt. Azonban itt ezt kiküszöbölték az Automatikus trapézbeállítás funkcióval, amely néhány másodperc alatt magától észleli és korrigálja a képtorzulást az optimális vetítési kép érdekében. Ez nagyon hasznos, mert ennek hála meg lehet úszni az unalmas pepecselést.

A kép minősége normális források esetén teljesen rendben van. Tehát a színek szépek, tiszták, természetesek, a kontrasztosságra sem lehet panasz, hiszen a kontrasztarány 150 000:1 értékű. A betekintési szög, mint minden projektornál, itt is hibátlan, tehát akkor sem kezdenek fakulni, torzulni a tónusok, ha valaki kiszorított pozícióból oldalról nézi a vásznat vagy falat. A mozgásmegjelenítésnél előfordulhatnak apróbb döccenések, akadások, ha rossz minőségű, alacsony bitrátájú anyagokat nézünk, de ezen lehet segíteni a TruMotion nevű interpolációs eljárás aktiválásával, amely virtuális képkockákat illeszt be a valódiak közé (egy program kiszámolja, hogy mit kéne látnunk). Enyhe zajosodás néha tapasztalható, de ezen viszonylag hatékonyan lehet segíteni a Zajcsökkentés funkció bekapcsolásával.

A DLP projektoroknál mind a mai napig megfigyelhető az úgynevezett szivárvány jelenség, azaz a pillanatokra felvillanó zavaró elszíneződés, de ennek itt nyomát sem leltük.

A szúnyogháló effektus, tehát a képpontokat határoló rács a mindennapi használatban nem tűnik fel, hiszen a vonalak csak akkor vehetők észre, ha valaki túlzottan közel megy a vászonhoz.

Kezelés

Magyarul is kommunikáló kezelőfelülete szép, átlátható, a rendszer maga pedig gyors és stabil, így a termék használata valószínűleg senkinek sem okozhat majd problémát. A készülék képes együttműködni az USB-n keresztül csatlakoztatott egérrel és billentyűzettel is, és természetesen távirányító is jár mellé. Rendelkezik előre telepített médialejátszó alkalmazással, azaz elég csak az egyik USB portjába dugni egy pendrive-ot vagy merevlemezt, és máris megtekinthetőek az azon található képek és videók, illetve meghallgathatóak a zeneszámok.

A formátumtámogatásra nem lehet panasz, hiszen az alkalmazás a manapság népszerű szabványok mindegyikével elboldogul, és a feliratok megjelenítése is megoldott. További extra, hogy a projektoron vezeték nélküli úton tükrözhető a Miracast technológiával kompatibilis mobil eszközök képe. Vagyis azt látjuk ilyenkor nagy méretben a vásznon vagy falon, mint a telefon vagy tablet kijelzőjén, ami videózásnál, filmezésnél kifejezetten jól jöhet.

A készülék rendelkezik beépített hangszórókkal, bár az is igaz, hogy az összesen 7 wattos teljesítményű integrált hangrendszer nem igazán kelhet versenyre a direkt e célra szánt, külső, dedikált audio eszközökkel. A megszólalásból valahogy hiányzik a természetesség, a mélység, de az is igaz, hogy annak is örülhetünk, hogy legalább ennyi van, és nem muszáj feltétlenül rákötni az eszközre hangfalakat, hangprojektort, vagy házimozi szettet.

Megtartanánk!

A LG CineBeam HU80KSW az egyik legfurább projektor, amit valaha láttunk, és az az igazság, hogy eleinte kicsit ódzkodtunk tőle. De hamar beláttuk, hogy

a szokatlan kialakítás nem olcsó, figyelemfelkeltésre szolgáló trükk, igenis van értelme, hiszen sokoldalúbbá teszi a terméket.

A kép minősége pedig remek, a fényerő és a kontraszt kellően nagy, a színek szépek, a 4K felbontás pedig magáért beszél. A kezeléssel nincs gond, és az is jó, hogy van beépített hangrendszer. Kicsi, könnyű, hordozható, sokoldalúan használható, és mindent mérlegre téve azt tudjuk mondani, hogy szuper kis termék, ami akár egy tv alternatívájaként is szóba jöhet.

