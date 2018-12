Epic-exkluzív a The Walking Dead játék utolsó évada

Persze megkapják a hátralévő részeket a steames és a GOG-os vásárlók.

Elképesztően nyomul a Steammel rivalizálni kívánó Epic Games Store digitális játékáruház. A jelenleg a Subnauticát ingyen osztogató bolt máris számos játék exkluzív árusítási jogát szerezte meg, ezeknek a számítógépes verziói rövidebb vagy hosszabb ideig csak a cégnél lesznek kaphatóak. Ilyen például a napokban megjelent Ashen, a jövőre érkező Super Meat Boy Forever, továbbá a Supergiant Games korai hozzáférésben már kapható Hades című alkotása.

Most újabb exkluzívot szerzett magának az Epic digitális boltja: egy ideig biztosan csak ott lesz megvásárolható a Telltale Games csődje után a Skyboundhoz került The Walking Dead: The Final Season.

Az utolsó évad a jövőben egyáltalán nem lesz negvásárolható a Steamen vagy a GOG-on, azonban akik ezeken a platformokon korábban már megvették a játék Season Pass-ét, azok a szokásos módon megkapják majd a két hátralévő epizódot.

Nem kell semmiért újból fizetniük, és egyéb teendőjük sincs.

A bejelentés szerint az Epic Games sokat segített a Skyboundnak abban, hogy sikerüljön megszereznie a jogokat az utolsó két epizód elkészítésére, továbbá összeszedni az eredeti fejlesztőgárda nagyját a munka elvégzésére.

A The Walking Dead játéksorozat korábbi évadai továbbra is elérhetőek lesznek a Steamen és a GOG-on, bár a hírünk írásáig még mindig nem sikerült ezeket újból megvásárolhatóvá tenni.

