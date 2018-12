Trendek jönnek és mennek, de vannak termékcsoportok, amelyeket nem érintenek a divat változásai, amelyek sziklaszilárdan tartják népszerűségüket,és amelyek az innovációs újdonságokat hatékonyan építik be evolúciójukba. Ezek közé tartoznak a notebookok is, amit tökéletesen bizonyít, hogy az idei évben tovább nőtt a hordozható számítógépek piaca, nem mellékesen köszönhetően annak is, hogy jó néhány formabontó masina látott napvilágot az idei évben is.

Itt van például a Lenovo Yoga Book C930, amely egyrészt iszonyú vékony, másrészt pedig olyan, korábban sohasem látott tulajdonságokat vonultat fel, amelyek a Világ Legsokoldalúbb notebookjává teszik.

Billentyűzet: nincs!

Kezdjük rögtön azzal, hogy hagyományos értelemben vett billentyűzettel egyszerűen nem rendelkezik. Ahol ennek lennie kellene, ott egy többfunkciós, az e-könyveknél megismert E Ink technológiára épülő, érintésérzékeny kijelző található. Ez pedig számos módon használható, például klaviatúraként is, hiszen ha megnyomunk egy gombot, megjelennek rajta a betűk, a tapipad, és lehet gépelni, illetve „egerészni”. Természetesen egy mozdulattal el is tüntethető a klaviatúra, ha nincs rá szükség. A tapasztalataink szerint ez a láthatatlan billentyűzet egészen jól használható, de azért annyira nem kényelmes, mintha valódi gombokat nyomogatna az ember.

A helyére pedig elővarázsolható egy elektronikus „jegyzettömb”, amire a készülék mellé járó speciális tollal íratunk, vagy akár rajzolhatunk. A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó különleges kiegészítőn beállítható, hogy a nyomás erejét érzékelve változzon a kihúzott vonalak vastagsága, sűrűsége. Egészen pontosan 4096 különféle nyomásszintet képes megkülönböztetni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag már úgy használható, mint egy igazi íróeszköz. Természetesen megváltoztatható egy kattintással a virtuális feje is, így használhatjuk írónként, töltő- vagy golyóstollként, ceruzaként, zsírkrétaként vagy akár festékszóróként is. A gyakorlati próba során az is kiderült, hogy kényelmesen használható, hamar bele lehet jönni a kezelésébe, teljesen kezdőként is kézre áll.

Ez a kis írótábla nagyszerű funkció, és jelentősen kitágítja a korábban megismert határokat, amit főként azoknak lehet különösen hasznos, akik grafikai szoftverekkel dolgoznak vagy ilyen jellegű programokkal bíbelődnek hobbi szinten.

Tablet és e-könyv olvasó

A mindössze egy centiméter vastag termék képernyője teljesen kifordítható és ilyenkor a masina hagyományos tabletként is használható, ha a 10,8 inches QHD (2560 x 1600) képpont felbontású, IPS LCD érintésérzékeny képernyőt fordítjuk magunk felé. Ha pedig megfordítjuk, és a már említett, fekete-fehér, szem kímélő, és kevés energiát fogyasztó E Ink technológiát használó, ugyanekkorra, Full HD (1920 x 1080) kijelzővel nézünk farkasszemet, akkor e-könyv olvasóként is bevethetjük a készüléket.

Az első számú kijelző minőségére nem lehet panasz.

A felbontás kellően nagy, a fényereje pedig a méréseink szerint 334 nit, ami a mai notebook szektorban átlagosnak mondható, és arra tökéletesen elég, hogy akár napsütésben vagy erős természetes fény mellett is jól látható maradjon a kép, de ez azért ma már alapelvárás. A betekintési az IPS technológiához méltóan jó, így akkor sem torzulnak a színek, nem lesz a szürkéből rózsaszín vagy kék, ha valaki oldalról, felülről bámulja a képernyőt. A műszeres mérések szerint a valós kontrasztarány 1254:1, ami korrekt eredmény, és a látott kép is kellően kontrasztos. A színek természetesek, valósághűek, gazdagok, és a mozgásmegjelenítés során sem tapasztaltunk zavaró anomáliákat.

Teljesítmény

Természetesen hagyományos hordozható számítógépként is bevethető a Yoga Book C930. A hetedik generációs Inter Core i5 processzor, a 4G DDR3 RAM és az integrált Intel HD 615 grafikus vezérlő által produkált teljesítmény nem kelhet versenyre azzal,amit a mai top laptopok produkálnak. Sőt, még a felső kategóriát sem igazán szorongatja meg, ezen nincs is mit vitatni.

Így arra nem elég már, hogy csúcs grafikájú játékokat, vagy iszonyú erőforrásigényes alkalmazásokat, például videóvágó szoftvereket futtassunk rajta problémamentesen. Arra viszont tökéletesen jó, hogy képeket szerkesszünk, irodai alkalmazásokat használjunk, levelezzünk, netezzünk, vagy akár megnézzünk rajta nagy felbontású filmeket és videókat. Így tehát akár tévéként is bevethető, hiszen rendelkezik beépített hangszórókkal is, bár az tény, hogy a hangminőség terén nem igazán kelhet versenyre egy jobb hangfallal, vagy soundbarral, de legalább a hangerőre nem lehet panasz. 256 GB-os beépített SSD-vel látták el, amit kiemelkedően nagy tárolókapacitásnak nem neveznénk, de az is igaz, hogy akinek ez kevés, az egy memóriakártya segítségével akár meg is duplázhatja. Az optimalizált energiafelhasználásnak köszönhetően akkumulátora 8 órányi működésre is elegendő energia eltárolására is képes, azaz az üzemidő teljesen korrekt, és akár egy teljes munkanapot is kihúzhatunk úgy, hogy konnektorba kellene dugni.

Állta a sarat

Előzetesen kicsit féltünk attól, hogy hogyan teljesít majd az ikerkijelzős, forradalminak kikiáltott Lenovo Yoga Book C930, hiszen az utóbbi időben azért volt rá példa, hogy az előzetesen az evolúció csúcsának kikiáltott, innovatív eszközök elhasaltak a gyakorlati tesztek során. Ez a masina viszont állta a sarat, és bebizonyította, hogy tényleg a világ talán legsokoldalúbb notebookját sikerült összeraknia a Lenovonak. Hordozható számítógépként, tabletként, rajztáblaként, e-könyv olvasóként is bevethető, és még multimédiás eszközként is tekinthetünk rá. A teljesítmény terén kompromisszumok megkötésére kényszeríti a felhasználókat, viszont az is igaz, hogy az ultravékony, és ultrakönnyű kialakítás azért korlátok közé szorítja a mérnököket. Mindent összevetve nagyon tetszett, legszívesebben megtartottuk volna örökre.

További információ a termékről.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!