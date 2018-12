Zsebben is elfér a világ legkisebb tévéje

A zsebméretű, úgynevezett pico projektorok első példányai nagyjából tíz évvel ezelőtt bukkantak fel, és akkoriban rengeteg cég látott fantáziát bennük. Köztük olyan megkerülhetetlen piaci résztvevők, mint a Sony, az Optoma vagy a Philips például. Viszont az az igazság, hogy ezek a kompakt, igen könnyű masinák igazán sosem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Bár a mobilitásukkal sosem akadt probléma, azonban az alacsony felbontás és a kicsi fényerő miatt a képminőségük soha volt az igazi, azaz olyan kompromisszumokra kényszerítették a felhasználókat, amit sokan nem kívántak bevállalni.

A közelmúltban az LG végre előállt egy olyan masinával, amelynél sikerült a kis méretű megfelelő felbontású képalkotó technológiát és a szokásosnál jóval nagyobb fényerőt biztosító fényforrást összeépíteni. Az LG PH30JG tehát kifejezetten izgalmasnak tűnt az előzetes információk alapján, és így nagyon örültünk, mikor módunk nyílt kipróbálni működés közben.

Nagyon mobilis

A hagyományos projektorok mellett a PH30JG szó szerint eltörpül, hiszen mindössze 8,5 széles, 14,6 centiméter hosszú, 3,6 centiméter magas, és a súlya csupán 1,1 kilogramm. Ez pedig azt jelenti, hogy elfér egy nagyobb zsebben, vagy egy kisebb táskában akár. Ráadásul rendelkezik saját, beépített akkumulátorral, ami négy órányi működéshez elegendő energiával képes ellátni, tehát a használathoz nem szükséges a konnektorba dugni.

A ki- és bemenetek (HDMI 2.0, USB 2.0, USB-C Type) révén egyszerűen csatlakoztatható számítógéphez, asztali médialejátszóhoz, kábeltévé dobozhoz vagy médialejátszóhoz akár. Ráadásul vezeték nélküli úton képes kapcsolatot létesíteni telefonnal, notebookkal vagy tablettel, és azok képe így tükrözhető rajta.

Azaz, ha például ezeken az eszközökön elindítunk egy filmet, az is megjelenik a vetített képen, anélkül, hogy a kábeleket kéne dugdosni.

Ez papíron rendkívül kényelmes szolgáltatás, és szerencsére a gyakorlatban is kifogástalanul működik! Emellett a PH30JG rendelkezik egy gyárilag feltelepített médialejátszó alkalmazással, azaz elég beledugni egy pendrive-ot vagy merevlemezt, és máris képes az azon található videók, képek, különféle dokumentumok megjelenítésére, illetve a zeneszámok megszólaltatására.

A készülék a vállalat saját fejlesztésű, Netcast okostévé rendszerére épül. Azaz nem a legfrissebb, webOS platform került bele, de ez igazából annyira nem nagy gond. A nagyméretű, színes ábrákra épülő grafikus kezelőfelület ugyan már egy kicsit régimódi külsővel bír, de ennél némiképp fontosabb, hogy kellően átlátható, ráadásul magyarul is kommunikál, így a vezérlés valószínűleg senkinek sem okozhat különösebb problémát. Jár mellé egy távirányító, ami nagyon kényelmessé teszi a kezelését, de ennek hiányában a tetején elhelyezett joystick segítségével is lehet navigálni az egyes menüpontok között.

Beépített hangrendszer

A masina rendelkezik egy beépített 1 wattos hangszóróval, de ez nagyon kis teljesítményű, és a megszólalás minősége is hagy kívánnivalókat maga után. A hangerő ugyanis nem az igazi, a mélyekből gyakorlatilag semmi sem hallatszik, és a tisztasággal is akadnak problémák. De hát csodák nincsenek, egy ilyen méretű eszköztől ennél többet felesleges lenne várni. Amennyiben ez valakinek nem elég, az a 3,5 mm-es, szabványos kimeneten keresztül rádughat egy fejhallgatót vagy valamilyen külső hangeszközt. És mivel a vetítő támogatja a Bluetooth technológia használatát, így a hangok vezeték nélkül is kilőhetőek a kompatibilis audió eszközökre.

Képminőség

A DLP képalkotási eljárásra épülő projektor maximális felbontása 1280 x 720 (HD) képpont. Ez persze kevesebb még a Full HD-nál (1920 x 1080), hogy a 4K-ról (3840 x 2160) ne is beszéljünk, de még mindig abszolút elfogadható részletességet garantál. Mindezt ráadásul úgy, hogy egy akkora készülékről van szó, mint egy nagyobb szappan. A 30 000 órás üzemidejű LED fényforrás maximális fényereje 250 nit, ami jóval elmarad attól, amit a hagyományos kialakítású projektorok produkálnak, de hát a kompakt kialakításnak ez az ára. Ez még mindig jóval több, mint amire az ilyen kategóriájú hordozható vetítők képesek! Ez a fényerő egyébként a mindennapi használatban arra elég, hogy egy félhomályos, szűrt fényű szobában már értékelhető legyen a végeredmény. De nyilván a masina az igazi erejét akkor mutatja meg, ha sikerül teljesen besötétíteni.

Ilyenkor a színek már egészen szépek, valósághűek és a kontrasztosságra sem lehet panasz.

A mozgásmegjelenítés remek, akadozást, döcögést szaggatást egyáltalán nem tapasztaltunk. Egyes DLP vetítőknél mind a mai napig megfigyelhető az úgynevezett szivárvány effektus, amikor is pillanatokra oda nem illő árnyalatok bukkannak fel a vásznon, de ennek itt nyomát sem leltük. A betekintési szög hibátlan, és a szúnyogháló jelenség sem jelenik meg, azaz az egyes képpontok között nem tűnik fel a pixeleket határoló négyzetháló.

Az LG PH30JG egyébiránt a közepes vetítési távolságú projektorok közé tartozik, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 40 inches (102 cm) átlójú képhez 120 centiméterre, 65 inches (165 cm) átlójúhoz pedig 190 centiméterre kel letenni a vászontól vagy a faltól. A projektoroknál sokszor problémát okoz a kép torzulása, ha nem megfelelő pozícióban van a masina. Itt is felléphet ez a gond, ami viszont könnyen orvosolható a Trapézkorrekció funkció bekapcsolásával.

Jó? Kinek jó?

Az LG PH30JG talán az egyik legjobb hordozható miniprojektor, amit valaha láttunk. A kezelése pofonegyszerű és nagyon kényelmes. A vezeték nélküli funkciók ülnek, a beépített hangrendszer nem tökéletes, de legalább magától is meg tud szólalni a készülék, ha arra kerülne sor. A kép minősége távolról sem hibátlan, de megfelelő körülmények között, már abszolút élvezhető a végeredmény. Mindez pedig úgy, hogy a modellt tényleg bárhova egyszerűen el lehet vinni, és úgy lehet használni, hogy nem kell a hálózati áramforráshoz csatlakoztatni. Ezáltal pedig remek megoldás lehet üzletembereknek, ügynököknek, de azoknak is, akik egy kis lakásba, szobába keresnek valamilyen képalkotó eszközt, esetleg egy nyaralásra, kempingezésre vinnének magukkal egy projektort, hogy nagy méretű képen filmezhessenek, játszassanak, netezhessenek.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!