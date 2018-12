Teszteltük a világ legnagyobb felbontású tévéjét

Nagyon valószínű, hogy a televíziók felbontás-számháborúja ezen a szinten egy picit azért megreked.

8K? Az mi?

A Samsung és a Sharp az idei évben dobta piacra a világ első kereskedelmi forgalomban is megvásárolható 8K televízióit. Ezek maximális felbontása 7680 x 4320 képpont, ami a jelenleg uralkodó 4K (3840 x 2160) négyszerese, a régebbi király Full HD (1920 x 1080) tizenhatszorosa. Tehát ezek olyan készülékek, amelyek minden korábbinál nagyobb részletességű mozgókép megjelenítésére képesek, és ezáltal elméletileg egy új szintet jelentenek.

Hazánkban hivatalosan csak a Samsung készüléke, a Q900R kapható, és egy példány hozzánk is eljutott.

Így végre saját szemünkkel győződhettünk meg arról, hogy van-e értelme az extrém nagy felbontásnak!

Monumentális külső

A Samsung nem vacakolt sokat a dizájnnal, láthatóan az volt a terv, hogy a kép vigye el a hátán a terméket, úgyhogy mellőzték a különféle spéci díszítőelemeket. A szikár futurista minimalizmus uralja az összképet, a végeredmény inkább robusztus, mint légies, és valahogy süt a készülékből az erő, a magabiztosság. A kávák vékonyak, a keret éjfekete, ami így remekül harmonizál a két szélen elhelyezkedő masszív talpakkal. A kijelző ezáltal nem forgatható, de sajnos ez ma már általános a televíziós szegmensben. Viszont a tévét egyszerűen fel lehet tenni a falra, ráadásul egy olyan speciális konzol segítségével, amelynek köszönhetően a készülékház gyakorlatilag hézagmentesen simul a függőleges felülethez.

A korábbi felső kategóriás Samsung tévékhez hasonlóan itt is egy külső, könnyen elrejthető dobozra került az összes csatlakozó, aminek köszönhetően mindössze egyetlen,alig látható vékony kábel kígyózik elő a hátuljából, amelyen keresztül egyébként az életet adó áram is érkezik. Szóval a zavaró és randa vezetékdzsungelt el lehet felejteni, ami remek! A ki- és bemenetek révén egyébként természetesen egyszerűen rádugható külső médialejátszó, set top box, médiabox, játékkonzol, hangprojektor, sztereó hangrendszer vagy akár egy nagy teljesítményű házimozi szett is.

Mire jó a 8K?

A tévébe a vállalat házon belül kifejlesztett kvantumpontos QLED panelje, és a 8K Quantum processzor került, amely a képfeldolgozásért is felel. Kezdjük a legfontosabbal: A 8K felbontás valóban látható különbséget jelent a korábban megszokotthoz képest. Olyan apró részletek is kivehetővé válnak, amelyekről korábban nem is álmodhattunk. Így például, ha egy házat látunk messziről, akkor szó szerint benézhetünk minden szobába, és ott nem egy pacát látunk, hanem azt, hogy mi zajlik odabenn.

Egy rétet ábrázoló videón pedig gyakorlatilag minden fűszál elkülönül, a virágok apró szirmai is kivehetők.

Ez pedig olyan élmény, amiben eddig egyszerűen nem volt részünk. A végeredmény így egy fokkal valóságosabbnak tűnik, mint eddig bármikor.

Ez nagyban köszönhető annak is, hogy a készülék támogatja az úgynevezett HDR, azaz nagy dinamikatartományú filmek és videók megjelenítését. Ami azt jelenti, hogy az elektronika attól függetlenül módosítja a fényerőt az egyes képrészleteken, hogy ott világos vagy sötét tartalom van. Az alkalmazott kvantumpontos technológiának hála sikerült elérni a 4000 nites maximális fényerőt, ami azt jelenti, hogy ez a HDR élmény sokkal intenzívebb, mint bármikor korábban.

A tökéletes, 0 nit fényerejű fekete megteremtését az alkalmazott képalkotási eljárás nem teszi lehetővé, így a végtelen kontrasztról is le kell mondani. Ettől függetlenül kontrasztosságra nem lehet panasz, amit a műszerek is megerősítettek, hiszen 5100:1 valós kontrasztarányt mértünk, ami kimagaslóan jó eredménynek számít. A színek egyébként gyönyörűek, élénkek, szinte leugranak a képernyőről. A betekintési szögön pedig tovább sikerült javítaniuk a mérnököknek, így csak akkor kezdenek enyhén fakulni a tónusok, ha valaki kényelmetlenül kiszorított pozícióból nézi a kijelzőt.

Az igaz, hogy egyelőre még nincs túl sok 8K anyag, épp ezért a Q900R-t ellátták egy speciális, mesterséges intelligenciát alkalmazó felskálázási eljárással. Ez tulajdonképpen szoftveres úton, milliárdnyi előre eltárolt minta segítségével javítja fel az alacsonyabb felbontású videókat. Ezáltal pedig úgy is kihasználható a 8K felbontásban rejlő erő, hogy elméletileg nem is 8K-t nézünk. És ha már itt tartunk, érdemes szót ejteni a mozgásmegjelenítésről is, ahol bizony a rossz minőségű tévéadások vagy ócska videók esetén bele-bele lehet futni zavaró akadozásba. Azonban ez egészen jó hatásfokkal orvosolható az Auto Motion Plus nevű funkció bekapcsolásával, amely virtuális, tehát a valóságban nem létező, a tv processzora által kreált, képkockákat illeszt be a valódiak közé.

Tudós tv!

A Samsung Q900R magától értetődően megkapta a Samsung saját fejlesztésű, Tizen okostévé rendszerét. A magyar nyelven is kommunikáló szoftver grafikus kezelőfelülete kicsit túlzsúfolt, nehezen átlátható, emiatt kell egy kis idő, míg belejön az ember a használatába, és még így is előfordulhat, hogy csapkodni fog dühében, mert nem talál valamilyen menüpontot. Korábban gondok voltak a sebességével és a stabilitásával, de ezeket a problémákat mostanra kiküszöbölték, így kellően gyors, és fagyásoktól, újraindulásoktól sem kell tartani.

A távirányítója egy kifejezetten dizájnos darab, amire jó ránézni, viszont kicsit kevés rajta a gomb, ezért csak néhány kiemelt szolgáltatás érhető el rajta keresztül közvetlenül. A távvezérlő egy ingyenesen letölthető alkalmazás révén kiváltható Android vagy iOS alapú mobil eszközzel, emellett a tv képes együttműködni az USB-n keresztül rádugott billentyűzettel és egérrel is, ami a webes alkalmazások futtatása során igen-igen jól jöhet. Az okostévé rendszeren keresztül egyként közel 150 applikáció érhető el közvetlenül. Ezek között kiemelt arányban találhatóak meg a különféle tartalomszolgáltató alkalmazások. Így nem hiányoznak az olyan népszerű darabok, mint a Netflix, a YouTube, az Amazon Prime, a Filmbox, a Deezer, a Spotify vagy a netrádiókat tömörítő TuneIn, hogy csak néhányat említsünk. Az appok betöltése villámgyors, és a futtatásuk során sem futottunk bele hibákba.

Az ikermélynyomós, 4.2 csatornás beépített hangrendszer a legtöbb tévénél jobb megszólalást produkál, de amit hallunk, azért korántsem tökéletes. Ahhoz ugyanis csoda kellene, hogy ilyen vékony készülékházba bújtatott, rejtett hangszórókkal tökéletesen tiszta, részleteket sem elkenő, gazdag basszusokkal megtámogatott, sztereó hangteret visszaadó hangzást lehessen elérni. Ez pedig itt sem jött össze.

Csúcstévé?

Megmondom őszintén kicsit féltünk attól, hogy milyen lesz a beharangozott csodafelbontás a valóságban, hiszen jó sokszor volt már olyan, hogy a felfokozott várakozásnak csúnya koppanás lett a vége. De a Samsung Q900R nem okozott csalódást! Az extrémen nagy, korábban sosem látott felbontás tényleg egy új szintet jelent a televíziózásban, filmezésben. A tévé tehát egyrészt innovatív, másrészt a fejlesztésekbe ölt pénz, energia és idő ezúttal megtérült.

Most már nincs más dolgunk, mint annak drukkolni, hogy legyen minél több 8K tartalom, és tényleg terjedjen el ez az eljárás, mert azzal mindannyian csak jól járhatunk.

