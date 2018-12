A hőkamerás macsómobil ontja magából a tesztoszteront

A CAT S61 annyira macsó, hogy már a kézben fogásától is magabiztossá válik az ember. Munkásoknak kialakított strapabíró telefon, egy tesztoszteronbomba, egy túlélőkészlet. És súlya révén önvédelmi eszköz is. Hőkamera, lézeres távolság- és légszennyezettségmérő egy csomagban. Az eszközt kérésünkre Horváth Dávid, kütyüteszter vlogger videós tette próbára.

