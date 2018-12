Reméljük, nem ezek közül kapott valamit karácsonyra

Magyarországon is rengeteg haszontalan holmiba lehet belefutni, amikor az ember karácsonyi ajándékot keres, és ez csak fokozódik, ha a külföldi webshopok ajánlatait is elkezdi böngészni. Az elsőre akár mókásnak tűnő ajándékok jelentős része persze teljesen haszontalan, így ha ilyet hozott önnek a Jézuska a fa alá, érdemes lehet megfontolni, hogy visszaküldje neki. Vagy annak a kedves ismerősének, rokonának, barátjának, aki a közvetítő szerepét töltötte be.