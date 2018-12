Több oka is van annak, hogy elkerülte eddig a piacot a technológia.

Feltehetően sok monitorvásárláson gondolkodóban felmerült már a kérdés, hogy a gyártók miért csak telefonokban és prémium tévékben használják a kiváló képminőségű OLED panelt? Több oka is van ennek, az abszolút legnagyobb problémát az ár jelenti, egyszerűen túlságosan drága monitorokba szükséges átlójú és felbontású paneleket gyártani. Emellett az OLED esetében gondot jelenthet a kijelzőn folyamatosan mutatott képelemek, például a Windows tálcájának a beégése is.

Most úgy tűnik, hogy a számos vezető paneltervezőt egybefogó JOLED Inc. tesz egy újabb kísérletet az OLED monitorokba való eljuttatására. Két vadiúj panelt mutatott be a vállalat: a kisebbik 21,6 hüvelykes és 1920×1080 pixeles, a nagyobbik pedig 27 hüvelykes és 4K felbontású, azaz 3840×2160 pixeles.

A kisebbik panelt gamer monitorokba szánják a tervezők, elképesztően alacsony, 0.1 ms (!) a válaszideje. A nagyobbik, 120 hertzes képfrissítési sebességű panel professzionális grafikai munkára ajánlott megjelenítőkben tűnhet fel.

A JOLED szerint a kettő közül a 27 hüvelykes válik majd elsőként elérhetővé, méghozzá „hamarosan". A termék iránt érdeklődők jobban teszik, ha több ezer eurós vételi árra készülnek fel lélekben.

A mostani panelek ellenére nem valószínű, hogy az OLED valaha is széles körben elterjedhet a monitorok piacán, egyszerűen lehetetlennek tűnik a panelek gyártási költségének megfelelő szintre való csökkentése.

Nem véletlenül dolgoznak a gyártók az OLED utódján: a microLED panel nagyon leegyszerűsítve észszerű áron gyártható OLED lesz.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!