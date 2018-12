Android 9 Pie-ra frissült a OnePlus 5 és 5T

A OnePlus a korábbi okostelefonjaira is elérhetővé tette az aktuális Androidot.

A OnePlus kellemes karácsonyi meglepetéssel szolgált a OnePlus 5 és a OnePlus 5T okostelefonok használóinak.

Mindkét készülékre megérkezett ugyanis az OxygenOS 9.0.0 stabil, végleges kiadása, ami már az aktuális Android 9 Pie rendszerre építkezik.

A rendszerfrissítés új kezelőfelületet is hozott magával, illetve a OnePlus 5T-n a gesztusvezérlés is támogatott lett. A decemberi biztonsági javítás is benne van a csomagban.

A frissítés tartalmazza továbbá a Gaming Mode 3.0-t, az új ne zavarj módot, illetve integrált Google Lens szolgáltatást a kameránál. A csomag mérete 1,742 és 1,748 GB, elvileg mostanra a frissítés szélesebb körben is elérhetővé vált. A OnePlus mérnökei még 24-én este is ezen a frissítésen dolgoztak.