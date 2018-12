Mindjárt itt a Sony Xperia XA3 Ultra

Az árakról és a színekről is új információk kerültek elő.

A várakozások szerint a 2019-es CES-en mutatkozik be a Sony Xperia XA3 Ultra okostelefon, amelyről most az európai megjelenés részletei is kiszivárogtak.

A DroidShout jelentése szerint a Sony túlméretes, középkategóriás készüléke a legtöbb európai országban 519 euróba kerül majd. Ez viszonylag nagy áremelkedést jelent az Xperia XA2 Ultrához mérten.

Ha minden jól megy, akkor a jelenlegi Snapdragon 630-at legalább Snapdragon 660-ra cseréli a Sony, de a Snapdragon 670 is játszhat. Mindezt 6 GB RAM és Android 9 Pie rendszer kísérheti.

A képernyő elvileg 6,5 hüvelykes átmérővel és 18:9-es képaránnyal rendelkezik majd, a ház pedig alumíniumból lesz. A készülék fekete, arany és ezüst színekben jön, a forgalmazás februárban kezdődhet.