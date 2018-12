Milliárd dollárokat veszített saját magán az Apple

Kész csődnek bizonyult a vállalat részvényvásárlási programja.

Már hónapok óta nő a feszültség a tőzsdéken, ezt pedig a stabilan kegyetlen profitot termelő vállalatok is megérzik. A jelenség egyik legnagyobb vesztese az Apple, a vállalat már jó ideje agresszívan vásárolja a saját részvényeit, részben hogy kielégítse egyes meglévő részvényeseinek az igényeit, részben pedig hogy minél nagyobb tulajdoni hányadot szerezzen saját magában.

A The Wall Street Journal (via 9to5Mac) szerint az idei évben gyakorlatilag egy katasztrófa volt a cég részvényvásárlási programja. Az idei első félévben a vállalat 63 milliárd dollárt költött a papírjainak visszavásárlására, ebben az időszakban olyan 155-190 dollár között ingadozott az árfolyama. Igen ám, csak épp ez elmúlt hetekben rossz irányba szárnyalt a papírjainak értéke, december 24-én még 147 dollár alatt is járt, ami az idei év legrosszabb eredménye volt.

Momentán az a mérleg, hogy a 2018 első felében történt vásárlásain 9 milliárd dollárt bukott az Apple.

